Thời sự Lâm Đồng Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà người có công tại Bảo Lâm Chiều 13/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng do Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tại các xã Bảo Lâm 1, 2, 3, 4 và 5.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho người có công

Đoàn đã gặp mặt, thăm hỏi và trao quà cho 18 trường hợp gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Trương Minh Đương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho người có công

Đồng chí Trương Minh Đương khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Đại diện các gia đình người có công bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành. Nhiều thương binh, bệnh binh dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút vẫn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của người có công với cách mạng.