Thời sự Lâm Đồng Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm, tri ân người có công tại các xã: Nâm Nung, Krông Nô, Nam Đà, Quảng Phú Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 20/7, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại các xã: Nâm Nung, Krông Nô, Nam Đà và Quảng Phú.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình bà H’Nhớ, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 62% ở bon Ja Ráh, xã Nâm Nung

Tại xã Nâm Nung, đoàn đến thăm ông Y Bình Mlô, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41% (bon R Cập) và bà H’Nhớ, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 62% (bon Ja Ráh).

Tại xã Krông Nô, đoàn đến thăm ông Nguyễn Quang Luông, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 41% (thôn Đắk Vượng) và ông Trần Văn Hiếu, thương binh (thôn Đắk Mâm).

Đoàn công tác thăm, tặng quà ông Nguyễn Quang Luông, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41%, ở thôn Đắk Vượng, xã Krông Nô

Tại xã Nam Đà, đoàn đến thăm ông Nguyễn Trung Tuyến, thương binh suy giảm khả năng lao động 21% (thôn Nam Cường) và ông Ngô Tấn Danh, thương binh suy giảm khả năng lao động 26%, đồng thời là bệnh binh 61% (thôn Nam Hiệp).

Tại xã Quảng Phú, đoàn đã đến thăm ông Trần Văn Quang, thương binh 35% (thôn Duy Xuyên).

Đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Trần Văn Hiếu ở thôn Đắk Mâm, xã Krông Nô

Đến từng gia đình, đồng chí Phạm Triều ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác chăm lo người có công luôn được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, phối hợp triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, bằng những hoạt động tri ân, gửi gắm tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước cùng các tầng lớp Nhân dân đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Triều và đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe các thương binh, bệnh binh tại xã Nam Đà

Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Triều trao mỗi suất quà gồm 5 triệu đồng tiền mặt và phần quà cho các hộ gia đình chính sách

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Triều trao mỗi suất quà gồm 5 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà tri ân những đóng góp, hi sinh của người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.