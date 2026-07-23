Thời sự Lâm Đồng Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Lạc Dương Sáng 23/7, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc lấn chiếm đất, san gạt đất và xây dựng trái phép tại một số khu vực thuộc xã Lạc Dương.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Lạc Dương

Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại một số vị trí thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim. Tại thời điểm kiểm tra, một số điểm đã xuất hiện tình trạng san gạt đất, xây dựng nhà ở kiên cố trái phép.

Hiện trường san gạt đất trái phép

Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, xác định khu vực đất lâm nghiệp và nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Nhà ở kiên cố xây dựng trái phép

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bị lấn chiếm

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu các đơn vị triển khai rà soát chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, không để phát sinh điểm nóng. Các chủ rừng cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra trong công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng buông lỏng dẫn đến các vi phạm kéo dài.