Thông tin đối ngoại Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trở về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela Rạng sáng 11/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đã trở về nước an toàn, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra hôm 24/6.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tặng hoa lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Nội Bài

Đón đoàn tại sân bay Nội Bài có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm Trưởng đoàn; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) làm Phó Trưởng đoàn.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong đó, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam chúc mừng đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về nước

Trong suốt chuyến đi kéo dài 12 ngày đêm tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela, 124 thành viên đoàn Việt Nam cùng đội chó nghiệp vụ làm việc không ngừng nghỉ với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân trận động đất trong thời gian sớm nhất, giúp các gia đình bớt nỗi đau mất mát, chung tay cùng Chính phủ và người dân Venezuela khắc phục thiệt hại, vượt qua giai đoạn mất mát đau thương.

Lực lượng Quân đội và Công an cùng trang thiết bị đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng với phía Venezuela. Bên cạnh đó, đoàn cũng tích cực tiến hành tìm kiếm nạn nhân tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn. Đoàn cũng mở các trạm thu dung cấp cứu, điều trị, khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực. Đoàn đã đưa hàng chục thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, bàn giao lại cho gia đình và chính quyền sở tại; thăm hỏi, động viên và quyên góp tiền, tặng nhu yếu phẩm cho người dân và lực lượng cứu hộ sở tại…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến chúc mừng các thành viên trong Đoàn CNCH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về

Những nỗ lực không ngừng của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tạo động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn về nước an toàn

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ nước bạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư biểu dương, động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.