Ngày 10/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo ưu tú, kiên trung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào; người con ưu tú của dân tộc Lào đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Đối với MTTQ và nhân dân Việt Nam, đồng chí là người bạn lớn, thân thiết, luôn vun đắp và đóng góp quan trọng cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước cũng như giữa hai tổ chức Mặt trận. Sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào anh em; đồng thời MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam mất đi một người đồng chí, người bạn vô cùng thân thiết.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin trân trọng gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất.