Đời sống Đoạn đường trung tâm đô thị chưa có hệ thống thoát nước Do không có hệ thống thoát nước, cứ mưa lớn là xảy ra ngập nền đường Từ Văn Tư, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường Phạm Ngọc Thạch, thuộc tổ dân phố 4, phường Phan Thiết, gây không ít khó khăn đời sống sinh hoạt người dân sinh sống khu vực này.

Cảnh ngập nước đường Từ Văn Tư vào mưa bão cuối năm 2025

Cần được đầu tư

Là đoạn đường trung tâm đô thị, kết nối Bến xe Bắc Phan Thiết, hàng ngày nhiều xe khách liên tỉnh vào ra bến, cùng các phương tiện giao thông, khách du lịch, người dân trên địa bàn qua lại, nạn kẹt đường Từ Văn Tư thường xuyên xảy ra, giao thông ách tắc. Người dân sinh sống hai bên đường đã quen với cảnh này, họ ngại nhất vào những khi trời mưa lớn, kéo dài, đoạn đường lại không có hệ thống thoát nước, gây cảnh ngập úng nhiều giờ liền.

Trong buổi tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu HĐND phường Phan Thiết tại tổ dân phố (TDP) 4 vào giữa tháng 8, ông Trần Huy Lộng, nhà số 18, đường Từ Văn Tư nêu kiến nghị: “Đã nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sinh sống hai bên tuyến Từ Văn Tư chịu cảnh ngập nước mỗi khi mưa lớn kéo dài. Chúng tôi kiến nghị UBND phường Phan Thiết ưu tiên vốn đầu tư công lắp đặt hệ thống thoát nước, tiêu úng nhanh, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, người dân đi lại trên tuyến”.

Trước đó, một hộ dân khác sinh sống ở đây cũng phản ánh rằng, những cơn mưa lớn cuối năm ngoái cùng hồ thủy lợi thượng nguồn xả lũ, nước ngập lai láng đường Từ Văn Tư, tràn vào một số nhà nền thấp hai bên tuyến. Các gia đình ấy đều phải nâng cấp nền nhà, đầu tư xây nhà mới, chống ngập úng mùa mưa lũ.

Ông Kiều Văn Long, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 11, nay thuộc TDP 4 chia sẻ, trước đây khi triển khai dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư 19/4 thuộc khu phố 11, Ban Quản lý dự án thành phố Phan Thiết cũ đã đưa hệ thống thoát nước đường Từ Văn Tư vào dự án mới. Sau khi sáp nhập phường Phan Thiết, dự án tách riêng ấy vẫn chưa được triển khai, gây bức xúc cho những hộ dân trên đoạn tuyến này.

Hiện trạng đoạn đường Từ Văn Tư chưa có hệ thống thoát nước

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri TDP 4, bà Nguyễn Lâm Thái Hà, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phan Thiết, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND phường địa bàn TDP 4 cho biết: “Trong năm nay, từ nguồn vốn đầu tư công được phân bổ, phường Phan Thiết đã và đang thực hiện 60 công trình lớn, nhỏ trên địa bàn phường sáp nhập từ 4 phường cũ trước đây. Phường sẽ xem xét, sắp xếp nguồn vốn đầu tư công để xúc tiến triển khai hệ thống thoát nước đường Từ Văn Tư vào thời gian tới, không để xảy ra ngập úng khi mưa lớn; góp phần chỉnh trang đô thị, tiêu thoát nước mùa mưa trên toàn địa bàn phường đông dân cư”.

Chung tay bảo vệ

Vài năm gần đây, tình trạng ngập úng xảy ra tại khá nhiều tuyến đường lớn nhỏ, khu dân cư trên địa bàn các phường Phan Thiết, Phú Thủy, Bình Thuận, Hàm Thắng… vào khi mưa lớn, kéo dài. Chính quyền các địa phương trên đã cân đối vốn đầu tư công nâng cấp, sửa chữa, nạo vét nhiều hệ thống thoát nước, góp phần cho đường thông hè thoáng, thuận tiện giao thông.

Phường Phú Thủy đã và đang kết hợp nâng cấp đường, hệ thống thoát nước gần 40 tuyến đường hẻm trong năm nay. Phường Phan Thiết cũng đang nâng cấp hệ thống thoát nước các khu dân cư đông đúc, nhằm hạn chế tối đa ngập úng mùa mưa bão vào cuối năm.

Cùng với việc nâng cấp hệ thống thoát nước, UBND các phường đề nghị các TDP sau sáp nhập tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm, hay dùng vật cản đậy các miệng hố ga cản trở dòng chảy trong mùa mưa. Các phường đã cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm việc đổ rác tại các khu vực nhạy cảm như gần cống thoát nước, ven sông, hồ.

Nâng cấp đường kết hợp sửa chữa hệ thống thoát nước ở phường Phú Thủy

Được biết, theo phân cấp chính quyền địa phương 2 cấp, các phường xúc tiến rà soát hệ thống thoát nước xuống cấp trên địa bàn, kiến nghị đầu tư kinh phí nạo vét, sửa chữa hàng năm, tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng mỗi khi mưa lớn.