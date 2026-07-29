Quốc phòng - An ninh Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng đồng hành cùng đồng bào các dân tộc Chiều 29/7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chủ trương "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" giai đoạn 2019 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 7 và các xã Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Phúc Thọ Lâm Hà và Đinh Trang Thượng đã tham dự.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng tặng quà các già làng, chức sắc tôn giáo trên địa bàn

Qua 7 năm triển khai, mô hình đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân và xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân" trên địa bàn Khu Kinh tế - Quốc phòng Bắc Lâm Đồng.

Nổi bật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng đã tổ chức 96 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức 25 điểm "Tết Quân - Dân", trao khoảng 1.000 suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng phối hợp xây dựng 125 căn Nhà tình nghĩa Quân - Dân, 5 công trình tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời tặng địa phương và các cơ sở tôn giáo…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ

Cùng với đó, Đoàn phối hợp với các trường học tổ chức các chương trình giao lưu, khám sức khỏe, tặng quà và đồ dùng học tập cho hơn 5.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; duy trì 5 mô hình học tiếng phổ thông kết hợp xóa mù chữ cho người lớn tuổi ở vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, gồm 41 mô hình nuôi heo đen sinh sản, 131 mô hình nuôi dê, 279 mô hình trồng dâu nuôi tằm, 50 mô hình nuôi bò, hỗ trợ 10.000 cây giống mắc ca, 50 tấn phân bón cùng nhiều cây, con giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, nhiều già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo đánh giá cao hiệu quả của mô hình. Theo các đại biểu, những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng đã giúp đồng bào từng bước ổn định đời sống, phát triển sản xuất, nâng cao dân trí và củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội với đồng bào các dân tộc, tôn giáo ngày càng được thắt chặt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Lãnh đạo Quân khu 7, các địa phương chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Đoàn KT- QP Lâm Đồng, các già làng, chức sắc tôn giáo

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng khẳng định sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hỗ trợ hiệu quả, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.