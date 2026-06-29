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    Thanh niên

    Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2026

    Linh Thư 29/06/2026 10:55

    Ngày 29/6, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn năm 2026 với sự tham gia của 200 cán bộ đoàn chủ chốt đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc.

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    Quang cảnh hội nghị tập huấn

    Tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi, nghiên cứu 4 chuyên đề về: sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; công tác đoàn viên, hồ sơ đoàn vụ; “Giải mã bản thân - bứt phá giới hạn trong thời đại số” và “Nghệ thuật diễn đạt & dẫn dắt trong công tác đoàn”.

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    Các đại biểu tham dự

    Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh Lâm Đồng mới.

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    Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ý Nhi phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

    Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ đoàn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và công nghệ số; nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức phong trào thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

    Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

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    Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả tại cơ sở
    Linh Thư Linh Thư

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          Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2026
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