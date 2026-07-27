Thanh niên Đoàn Thanh niên UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Tuyên Quang, phường Phú Thủy và phường Bình Thuận.

Đoàn đến thăm bà Nguyễn Thị Liên, bệnh binh 61%, đồng thời là thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tròn

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đoàn thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Bốn, bệnh binh 61%, tại xã Tuyên Quang

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà tri ân đến các gia đình chính sách. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.