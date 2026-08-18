Công nghệ - Chuyển đổi số Doanh nghiệp công nghệ Việt tham gia vào hệ sinh thái AI toàn cầu EON Tech, startup công nghệ Việt vừa được OpenAI xác nhận đạt cấp độ Đối tác toàn cầu (OpenAI Select partner) và là một trong hai doanh nghiệp, cùng với FPT, công bố đạt cấp độ chứng nhận này.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: ChatGPT)

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động thực tế, bài toán đặt ra không còn đơn thuần là tiếp cận những mô hình AI tiên tiến, mà còn là làm thế nào để triển khai công nghệ một cách an toàn, có kiểm soát và phù hợp với hệ thống, dữ liệu cũng như quy trình vận hành của từng tổ chức.

Đây cũng là yêu cầu gắn trực tiếp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI, đồng thời phát triển thành trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế.

Do đó, việc doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào các hệ sinh thái AI toàn cầu đang mở ra một hướng tiếp cận mới: từ sử dụng công nghệ có sẵn sang tham gia vào quá trình triển khai, tích hợp và chuyển hóa công nghệ thành các giải pháp phục vụ những bài toán cụ thể của tổ chức.

Tháng 6/2026, OpenAI công bố OpenAI Partner Network, mạng lưới đối tác công nghệ đại diện triển khai AI của OpenAI trên thế giới với những tiêu chuẩn khắt khe. OpenAI cho biết trong năm 2026 đang đầu tư 150 triệu USD cho hệ sinh thái này và đặt mục tiêu 300.000 chuyên gia.

Tại Việt Nam, hiện EON Tech và FPT công khai việc đạt cấp độ OpenAI Select Partner.

Việc doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong mạng lưới đối tác toàn cầu của OpenAI cho thấy năng lực công nghệ trong nước đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI, thay vì chỉ dừng lại ở việc sử dụng các công cụ có sẵn.

Nhu cầu ứng dụng AI tại Việt Nam đang thay đổi nhanh. Nếu trước đây nhiều đơn vị chủ yếu thử nghiệm chatbot hoặc sử dụng AI ở quy mô cá nhân, thì hiện nay công nghệ này đang được đưa vào nhiều công việc thực tế hơn như tra cứu và tổng hợp tài liệu, hỗ trợ soạn thảo, phân tích dữ liệu, xử lý thông tin và tích hợp với các quy trình nghiệp vụ.

Khi AI được sử dụng trên quy mô lớn, vấn đề cũng trở nên phức tạp hơn. Tổ chức không chỉ cần lựa chọn mô hình AI nào có khả năng đáp ứng công việc, mà còn phải giải quyết đồng thời bài toán bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng, kiểm soát chi phí, quản lý quyền truy cập và xác định trách nhiệm đối với kết quả do AI tạo ra.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và những tổ chức sở hữu khối lượng lớn dữ liệu nội bộ. Đây là những môi trường mà yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và kiểm soát việc sử dụng công nghệ phải được đặt song song với yêu cầu nâng cao năng suất.

Từ nhu cầu đó, AI Gateway đang được quan tâm như một thành phần của hạ tầng AI trong tổ chức. Có thể hiểu đơn giản, đây là một "cổng chung" giúp quản lý việc sử dụng nhiều nền tảng và mô hình AI thay vì để từng phòng, ban tự kết nối riêng lẻ.

Thông qua một đầu mối chung, tổ chức có thể quản lý người dùng, kiểm soát dữ liệu, theo dõi chi phí và lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng nhóm công việc, đồng thời duy trì thống nhất các quy định về bảo mật và quyền sử dụng.

EON Tech đang phát triển EONSR AI Gateway theo hướng này, nhằm hỗ trợ các tổ chức quản lý tập trung nhiều nền tảng AI trong cùng một hệ thống. Việc trở thành OpenAI Select Partner đồng thời bổ sung thêm kết nối với hệ sinh thái OpenAI vào định hướng phát triển hạ tầng AI của doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này cho thấy một hướng đi đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi AI: AI không được xem đơn thuần như một phần mềm mà người dùng có thể tự cài đặt và sử dụng, mà ngày càng trở thành một thành phần cần được tích hợp vào kiến trúc công nghệ, dữ liệu và quy trình quản trị của tổ chức.

Bên cạnh triển khai công nghệ, EON Tech cũng tập trung vào các chương trình đào tạo, tập huấn và phổ cập kỹ năng ứng dụng AI cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn nhà nước và các cơ quan, đơn vị trong khu vực công.

Nội dung tập trung vào việc giúp người sử dụng hiểu đúng khả năng và giới hạn của AI, ứng dụng công nghệ vào công việc thực tế, đồng thời chú trọng bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và trách nhiệm của con người đối với kết quả do AI tạo ra.

Sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các hệ sinh thái AI quốc tế có thể tạo thêm một kênh kết nối giữa công nghệ toàn cầu và nhu cầu thực tế trong nước. Các doanh nghiệp trong nước không chỉ đóng vai trò đưa công nghệ về Việt Nam, mà còn có thể tham gia vào quá trình tích hợp công nghệ với dữ liệu, hệ thống và đặc thù vận hành của từng ngành, từng tổ chức.