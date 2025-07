Kinh tế Doanh nghiệp Lâm Đồng tăng chế biến để nâng giá trị nông sản Các doanh nghiệp Lâm Đồng đang nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, bảo quản để nâng cao chất lượng nông sản, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu.



Lâm Đồng là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về sản xuất nông nghiệp với nhiều loại nông sản chủ lực như sầu riêng, mắc ca, cà phê, hồ tiêu, điều, bơ... Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ máy móc, công nghệ hiện đại cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, công ty cũng phát huy nội lực đầu tư máy móc, công nghệ.

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát, phường Bắc Gia Nghĩa đầu tư máy móc chế biến nâng cao chất lượng nông sản.

Một trong những điển hình là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát, phường Bắc Gia Nghĩa do chị Trần Thị Dịu làm giám đốc. Thành lập từ năm 2017, công ty khởi nghiệp với sản phẩm mắc ca. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn, chị Dịu gặp nhiều khó khăn khi muốn mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm. Năm 2023, nhờ sự hỗ trợ 290 triệu đồng từ Trung tâm Khuyến công tỉnh, An Phát mạnh dạn đầu tư thêm 1 tỷ đồng vào dây chuyền sản xuất hiện đại, gồm máy cán cắt tự động và máy chạy thanh phục vụ cho sản xuất bánh từ nông sản.

Chị Dịu chia sẻ: “Nhờ đầu tư công nghệ mới, công suất sản xuất của công ty tăng gấp 10 lần so với trước, đồng thời chất lượng sản phẩm được nâng tầm rõ rệt. Các sản phẩm như thanh gạo lứt chà bông, sầu riêng sấy thăng hoa không chỉ đẹp mắt, mà còn đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện đại”. Không dừng lại ở đó, công ty còn đầu tư thêm máy sấy thăng hoa – công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay – để chế biến sản phẩm sầu riêng ngũ cốc sấy thăng hoa, được thị trường đánh giá cao và giành giải Nhất tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2023.

Công ty TNHH TM XNK Macca Sachi Thịnh Phát, phường Đông Gia Nghĩa đầu tư máy sấy thăng hoa nhiều nông sản.

Tương tự, Công ty TNHH TM XNK Macca Sachi Thịnh Phát, phường Đông Gia Nghĩa do chị Nguyễn Thị Ngọc Hương điều hành cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ các cơ quan chức năng, công ty đã đầu tư nhiều máy móc chế biến hiện đại như máy sấy lạnh, máy tách nhân, máy chế biến trà… Không những vậy, Công ty Thịnh Phát còn đầu tư trên 10 tỷ đồng để lắp đặt máy sấy thăng hoa, phục vụ chế biến các loại nông sản đặc trưng như bơ, mít, măng cụt, hồ tiêu... Chị Hương cho biết: “Công nghệ sấy thăng hoa là công nghệ hiện đại. Nhờ công nghệ này, nông sản sau khi chế biến giữ được đến 90% chất lượng ban đầu, bảo quản lâu và đảm bảo xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế”.

Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, xã Nhân Cơ đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu cà phê.

Không dừng lại ở sản xuất nội địa, nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường xuất khẩu nông sản. Đơn cử như Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, xã Nhân Cơ với sản phẩm cà phê đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 22000, HACCP, UTZ… Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng khoảng 30.000 tấn cà phê cho các thị trường lớn như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha…

Ở lĩnh vực hạt điều, Công ty TNHH Hồng Đức, xã Nhân Cơ cũng tạo dựng được uy tín với sản phẩm “Điều rang muối” đạt chất lượng cao, hiện xuất khẩu tới 99% sản lượng, chủ yếu sang Trung Quốc. Doanh nghiệp luôn chú trọng từng khâu sản xuất, từ chọn nguyên liệu đến quy trình bảo quản hiện đại, góp phần nâng cao giá trị hạt điều địa phương.

Lâm Đồng hiện có hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực chế biến nông sản, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Những bước đi mạnh mẽ, đồng bộ từ chính sách hỗ trợ của tỉnh cho đến sự chủ động của doanh nghiệp đã và đang tạo đòn bẩy quan trọng để nông sản Lâm Đồng tiến xa hơn trên thị trường quốc tế, khẳng định vị thế và giá trị trong chuỗi cung ứng của địa phương.