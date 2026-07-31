Đối với gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước, việc áp dụng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu năm 2023, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15 lại quy định gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa và gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa, xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó có ưu tiên cho các doanh nghiệp do thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật làm chủ và doanh nghiệp tại vùng miền núi, biên giới, hải đảo).

Ông Dương Tuấn Dũng (Ninh Bình) hỏi, căn cứ các quy định nêu trên doanh nghiệp siêu nhỏ được phép tham gia các gói thầu có giá trị tối đa là bao nhiêu? Đối với gói thầu có giá không quá 05 tỷ đồng thì đối tượng tham dự thầu bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hay áp dụng cho cả doanh nghiệp vừa?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu.

Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15, gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó ưu tiên doanh nghiệp do thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật làm chủ, doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

Theo đó, đối với gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước, việc áp dụng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15.