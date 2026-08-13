An ninh trật tự Doanh nghiệp vận tải phải tuân thủ pháp luật về giao thông Tai nạn giao thông đã giảm, nhưng vi phạm vẫn ở mức cao. Phòng ngừa từ sớm được đặt ra từ khâu quản lý phương tiện, người lái đến từng chuyến xe.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh Lê Tiến

Siết trách nhiệm từ doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm ở 2 tiêu chí so với cùng kỳ. Trong khi đó, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vẫn ở mức cao, với 100.963 trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý; riêng qua hệ thống camera giám sát giao thông phát hiện 3.940 trường hợp vi phạm.

Những con số này cho thấy, cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa phải bắt đầu từ nơi quản lý phương tiện và người lái. Với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, trách nhiệm này càng rõ khi doanh nghiệp trực tiếp quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe.

Tại khu vực Đà Lạt, Phan Thiết và Gia Nghĩa, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại, ký cam kết với các doanh nghiệp vận tải; đồng thời hướng dẫn kết nối, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe. Riêng tại Đà Lạt và các xã lân cận, hơn 224 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đã ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ký cam kết mới chỉ là bước đầu. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera cần được sử dụng thường xuyên để quản lý phương tiện và người lái. Từ những dữ liệu này, doanh nghiệp có thể phát hiện vi phạm, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh trước khi xảy ra mất an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tại doanh nghiệp trên địa bàn xã Đơn Dương. Ảnh: Lê Tiến

Từ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, thời gian làm việc đến việc chấp hành quy định của người lái, từng khâu cần được kiểm soát thường xuyên. Khi doanh nghiệp chủ động phát hiện, chấn chỉnh nguy cơ từ sớm, việc bảo đảm an toàn mới thực sự đi vào từng chuyến xe, thay vì chỉ chờ những đợt kiểm tra, xử lý.

Trách nhiệm từ người cầm lái

Doanh nghiệp có thể kiểm soát phương tiện, hành trình, nhưng người cầm lái vẫn là người trực tiếp quyết định sự an toàn trên đường. Vì vậy, quản lý từ doanh nghiệp phải đi cùng với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tại doanh nghiệp trên địa bàn xã Đơn Dương. Ảnh: Lê Tiến

Tại xã Đức Trọng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Lâm Viên phối hợp Công an xã tuyên truyền pháp luật cho 80 lái xe taxi của một doanh nghiệp trên địa bàn. Những nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia được tập trung cảnh báo. Cùng với đó là các quy định về phòng, chống ma túy trong hoạt động vận tải.

Phòng ngừa cũng bắt đầu từ cách doanh nghiệp tuyển dụng, bố trí và quản lý người lái: không bố trí người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; không đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật vào khai thác; duy trì khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát thời gian làm việc và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn. Khi việc này trở thành nền nếp, nguy cơ có thể được nhận diện và ngăn chặn trước khi xe lăn bánh.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý lái xe, phương tiện; thường xuyên kiểm tra điều kiện kỹ thuật, giám sát tốc độ, thời gian lái xe; tuyệt đối không để người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích; phối hợp với lực lượng công an góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT.

Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải. Ảnh Lê Tiến

An toàn giao thông không thể chỉ trông chờ vào tuần tra, xử lý vi phạm. Với doanh nghiệp vận tải, trách nhiệm bắt đầu từ phương tiện, người lái và cách tổ chức mỗi chuyến xe. Quản lý chặt từ đầu, phát hiện sớm nguy cơ và chấn chỉnh kịp thời sẽ góp phần hạn chế vi phạm, giảm nguy cơ tai nạn trên mỗi hành trình.