Đời sống Độc đáo cách bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc Bằng sự sáng tạo của các ngư dân trong việc đánh bắt hải sản, đặc biệt là nghề bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc, đã đem lại thu nhập ổn định cho ngư dân, nhất là những người đi đánh bắt gần bờ mùa gió tây nam.

Nghề bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc không ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản nên được khuyến khích phát triển

Những ngày qua, gió thổi mạnh, những tàu thuyền lớn chuyên đánh bắt vùng khơi đành nằm bờ. Trong khi đó, đây là thời điểm những ghe nhỏ hành nghề gần bờ làm ăn được nhất trong năm. Trong đó, nghề bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc là sáng kiến độc đáo của ngư dân giúp họ có thu nhập đáng kể.

Về vùng biển xã Tân Thành những ngày này, đi đâu cũng nghe bà con hồ hởi “khoe” trúng mùa bạch tuộc, ghe thuyền nào đi bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc đều kiếm vài triệu đồng/ngày. Ngư dân Võ Viết Tuấn (63 tuổi - xã Tân Thành) có thâm niên hành nghề biển hơn 30 năm chia sẻ: “Đối với nghề đánh bắt mực truyền thống, đa số ngư dân đều dùng lưới hoặc đi câu. Từ năm 2000, khi khoa học, kỹ thuật tiến bộ, ngư dân biết dùng đèn cao áp để câu mực ở xa bờ. Đặc biệt, những năm gần đây, ngư dân vô tình phát hiện con bạch tuộc hay chui vào các vỏ ốc nằm dưới đáy biển để trú ngụ. Do đó, một số ngư dân ở các tỉnh ven biển đã sáng tạo ra cách dùng vỏ ốc giác để nhử cho bạch tuộc chui vào. Từ đó, bà con truyền tai nhau, thế là nghề bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc ra đời giúp ngư dân đánh bắt ven bờ có thêm thu nhập”.

Mỗi con ốc đều dính liền với một đầu dây, mỗi luồng dây có thể buộc từ 500 - 1.000 con ốc và gắn kết với nhau thành chuỗi kéo dài hàng km.

Theo những ngư dân nơi đây, mỗi vỏ ốc vôi hiện có giá từ 30.000 - 35.000 đồng, mỗi ghe thuyền sẽ sắm khoảng 1.000 - 10.000 vỏ ốc tùy điều kiện của ngư dân. Mỗi con ốc đều dính liền với một đầu dây, mỗi luồng dây có thể buộc từ 500 - 1.000 con ốc và gắn kết với nhau thành chuỗi kéo dài hàng km. Tầm 4 - 5 giờ sáng, ghe thuyền đánh bắt bạch tuộc thường ra khơi cách bờ chừng vài hải lý, sau khi thả ốc xuống biển trong khoảng 5 - 6 giờ, ngư dân bắt đầu dùng tời kéo dây có dính vỏ ốc lên cho vào ghe, bạch tuộc với tập tính chui rúc sẽ tự chui vào vỏ ốc trú ngụ, vỏ nào có mực chúng sẽ tự động chui ra, người trên ghe chỉ cần tóm gọn cho vào bao. “Bình quân một ghe với 3 - 5 thiên (3.000 - 5.000) vỏ ốc, mỗi ngày có thể kiếm từ 40 - 50 kg bạch tuộc, với giá bình quân hiện nay là 100.000 đồng/kg, ngư dân kiếm 4 - 5 triệu đồng/ngày”, ông Tuấn vui vẻ cho biết.

Không riêng gì thuyền của ông Tuấn, mà hàng trăm ngư dân hành nghề ven bờ tại xã bãi ngang này đa số đều trúng bạch tuộc. Ngư dân Nguyễn Thành Tân - xã Tân Thành chia sẻ thêm: “Trời càng gió thì bạch tuộc xuất hiện càng nhiều, nên ghe thuyền tranh thủ đi biển liên tục. Tuy vốn đầu tư ban đầu cao từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho hàng ngàn bẫy ốc, nhưng đang vào mùa cao điểm có nhiều bạch tuộc, nên ngư dân chịu khó làm, kiếm cũng kha khá. Có hôm thuyền của tôi thu được 2 - 3 tạ/ngày, với loại bạch tuộc nhỏ sẽ có giá khoảng 100.000 đồng/kg, riêng bạch tuộc lớn hơn có giá 135.000 - 150.000 đồng/kg, với giá ấy, tôi kiếm vài chục triệu đồng/ngày. Cao điểm mùa bạch tuộc kéo dài đến tháng 9 - 10 âm lịch, sau đó, những ngư dân ven bờ sẽ chuyển sang những nghề khác như: rập lưới ghẹ, ốc hương, đi câu… giúp bà con nơi đây có thu nhập ổn định”.

Với cách bẫy này không tốn quá nhiều công, cũng chẳng chuẩn bị mồi công phu, ngư dân chỉ bắt duy nhất con bạch tuộc nên nghề bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc rất ít sát hại nguồn lợi thủy sản và được cơ quan chức năng tỉnh khuyến khích phát triển. Vì thế, không riêng gì xã Tân Thành, mà các xã, phường ven biển khác trong tỉnh như: phường La Gi, Phan Thiết, Phú Thủy hay xã Phan Rí Cửa, Liên Hương… đang phát triển nghề này rất nhiều.

Đang được mùa lại được giá, với cách bẫy bạch tuộc sáng tạo, ngư dân trong tỉnh đang tranh thủ cải thiện thu nhập, bởi với họ, biển cả vô chừng, làm có hôm nay “trừ hao” cho những ngày phải nằm bờ!