Thể thao 360 Đội bóng Lâm Đồng tích cực chuẩn bị cho giải hạng Nhất Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi khi kết thúc giải hạng Nhì 2026, đội bóng đá Lâm Đồng đã trở lại tập luyện, tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới tại sân chơi hạng Nhất sau thời gian vắng bóng.

Các cầu thủ Lâm Đồng trong một buổi tập trên sân Đà Lạt

Nụ cười trên sân tập

Cao 1,83 m, nặng 71 kg, thủ môn Vũ Ngọc Mạnh (SN 2001, quê Đơn Dương) gây ấn tượng với thể hình lý tưởng cùng những bước di chuyển nhanh nhẹn trong buổi tập của đội bóng đá Lâm Đồng.

Trong bài tập dành cho các thủ môn, Ngọc Mạnh liên tục phối hợp chuyền bóng cùng thủ môn Trương Lâm Nhật. Ngọc Mạnh và Lâm Nhật vốn không xa lạ khi đã là đồng đội từ những ngày đầu tập luyện trong lớp năng khiếu bóng đá U13 Lâm Đồng và trưởng thành, thi đấu tại giải hạng Nhì.

“Tôi rất vui khi thấy đội nhà trở lại hạng Nhất. Hầu hết cầu thủ trong đội đều chơi với nhau từ nhỏ nên rất hiểu ý nhau”, Ngọc Mạnh chia sẻ. Sự trở lại của Ngọc Mạnh với kinh nghiệm thi đấu tại hạng Nhất trong 2 mùa giải gần đây giúp bộ đôi Lâm Nhật - Ngọc Mạnh trở thành sự bổ sung quan trọng cho đội bóng.

Bên cạnh Ngọc Mạnh, Lâm Đồng cũng đón thêm nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm ở sân chơi hạng Nhất, trong đó có tiền vệ Bùi Xuân Lộc. Cầu thủ sinh năm 1998, quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị), từng khoác áo các đội Phù Đổng, Đồng Nai, Khánh Hòa tại giải hạng Nhất quốc gia. Dù thể hình cao 1,71 m, nặng 68 kg, nhưng Xuân Lộc được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh cho đội bóng.

“Các cầu thủ đội Lâm Đồng rất tình cảm, hòa đồng nên tôi cảm thấy dễ dàng hòa nhập. Thời tiết Đà Lạt cũng rất tuyệt vời, được thi đấu tại đây là một trải nghiệm thú vị”, Xuân Lộc chia sẻ.

Cặp đôi thủ môn Ngọc Mạnh (bên trái) và Lâm Nhật (bên phải) của đội Lâm Đồng.

Để trụ lại với giải hạng Nhất

Theo ông Trần Văn Toàn - Huấn luyện viên trưởng đội bóng Lâm Đồng, toàn bộ 24 cầu thủ đã góp phần đưa đội hạng Nhì Lâm Đồng thăng hạng ở mùa giải 2026 đều được giữ lại để tiếp tục thi đấu tại giải hạng Nhất sắp tới. Tuy nhiên, trước tính cạnh tranh cao của sân chơi mới, lực lượng hiện có cần được bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng. “Chúng tôi đang tăng cường các cầu thủ có chuyên môn tốt. Hiện đã có 6 cầu thủ được lựa chọn về thi đấu cho Lâm Đồng”, ông Toàn cho biết.

Trong 6 cầu thủ được tăng cường lần này có các vị trí tiền vệ và trung vệ, gồm 4 cầu thủ đến từ Khánh Hòa và 2 cầu thủ từ Trường Tươi Đồng Nai. “Đội vẫn cần bổ sung thêm một số chân sút. Hiện đã có vài gương mặt trong tầm ngắm, nhưng vấn đề là cần nguồn kinh phí phù hợp để đưa ra mức lương hợp lý, thu hút các cầu thủ chất lượng về thi đấu cho Lâm Đồng”, ông Toàn cho biết thêm.

Ông Trần Văn Toàn - HLV trưởng đội bóng đá Lâm Đồng (áo đỏ, bên trái) đang hướng dẫn các cầu thủ tập thể lục trên sân Đà Lạt

Cùng quan điểm với ông Toàn, ông Lê Trí Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng cho rằng, đội bóng cần bổ sung thêm khoảng 10 cầu thủ, nâng tổng số thành viên lên 30 người để đáp ứng yêu cầu thi đấu tại giải hạng Nhất. Bên cạnh đó, Ban Huấn luyện cũng sẽ được tăng cường thêm nhân sự.

“ Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là trụ hạng Nhất trong lần trở lại này.

Ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng

Ngoài ra, để đội bóng thi đấu ổn định tại giải hạng Nhất lâu dài, đơn vị có chức năng đang kiến nghị về nguồn kinh phí cho đội bóng.

Theo kế hoạch, giải hạng Nhất mùa giải 2026 - 2027 dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 9 tới. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, nhưng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng cùng đội bóng đang tích cực hoàn thiện lực lượng, sẵn sàng cho mùa giải mới.