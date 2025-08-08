Nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đội Công binh số 3 của Việt Nam​ tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ​ở khu vực Abyei (UNISFA) đã có nhiều hoạt động dân vận thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống và ​đi lại cho người dân.

Đội Công binh Việt Nam đào rãnh nước giúp thoát lũ mùa mưa tại khu vực Abyei.

Nhiều nơi ở khu vực Abyei bị ngập lụt mùa mưa.

Abyei - khu vực đặc thù đang bước vào mùa mưa với nhiều thách thức. Địa hình bằng phẳng khiến nước mưa khó thoát, gây ngập úng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ chính quyền đặc khu hành chính Abyei và được sự đồng thuận của cơ quan Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 3 đã sắp xếp thời gian, huy động phương tiện thực hiện công trình thoát nước chống ngập úng cho khu vực dân cư.

Cụ thể, Đội đã tiến hành hạ cống ngầm, nạo vét gần 5km và đào mới hơn 2km rãnh thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt kéo dài trong mùa mưa, bảo đảm sinh hoạt an toàn cho người dân.

Tặng bàn học cho các em học sinh Abyei.

Nữ quân nhân Đội Công binh Việt Nam giao lưu và dạy các em học sinh vẽ.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ việc đi lại, giao thương và đặc biệt là công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong điều kiện thời tiết mưa lũ, Đội đã triển khai san gạt, tu sửa hơn 3km đường dân sinh tại khu vực gần bệnh viện Abyei.

Tuyến đường sau khi được cải tạo đã trở nên thông thoáng, giúp người dân đi lại thuận lợi và an toàn hơn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế tại địa phương.

Niềm vui của các em nhỏ.

Đội Công binh tổ chức chiếu phim hoạt hình cho các em nhỏ.

Đội cũng đã tổ chức sửa chữa, làm mới 20 bộ bàn ghế phục vụ cho học sinh trường cấp 2 tại Abyei, góp phần cải thiện điều kiện học tập và giảng dạy của nhà trường. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã nhận được sự đón nhận và cảm kích từ phía thầy cô giáo và học sinh nơi đây.

Song song với hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất, Đội còn tổ chức chương trình chiếu phim hoạt hình và giao lưu văn hóa cho các em thiếu nhi tại khu vực nhà thờ Abyei. Thông qua các thước phim nhẹ nhàng, sinh động cùng hoạt động giao lưu gần gũi, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiền hòa, giàu lòng nhân ái đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các hoạt động giúp đỡ thiết thực nhận được sự cảm kích và biết ơn của người dân địa phương và thầy trò trường cấp 2 Abyei.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Tấn Tới, Phó tổ trưởng Phân đội Cầu đường cho biết: Thực hiện kế hoạch dân vận của Đội, chúng tôi đã tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để làm công tác dân vận giúp dân khơi thông cống rãnh thoát nước chống ngập úng vào mùa mưa. Qua hoạt động này, tôi cũng như các đồng đội rất tự hào về những kết quả hỗ trợ cộng đồng, giúp người dân nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thay mặt chính quyền địa phương tại Abyei, ông Koul Aganj, người đứng đầu các vấn đề chính quyền địa phương và các cơ quan về luật, cảm động chia sẻ: Trong 3 ngày vừa qua, các cơn mưa lớn đã gây ngập lụt gần như mọi nơi tại thị trấn Abyei. Người dân tại khu vực Abyei rất mong muốn Đội Công binh của Việt Nam giúp tạo các rãnh thoát nước để chống ngập lụt và ngăn ngừa bệnh tật. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn Đội Công binh Việt Nam đã thay mặt phái bộ UNISFA giúp đỡ người dân cũng như cộng đồng Abyei. Các bạn đã thực hiện rất tốt sứ mệnh của mình. Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau giúp đỡ người dân tại Abyei. Cảm ơn các bạn!

Tin, ảnh: LÊ GIANG (từ Abyei)

