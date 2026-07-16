Thông tin Đổi gió mùa hè với những điểm đến mới lạ Hè nào cũng vậy, cứ nhắc đến đi chơi là người ta nghĩ ngay tới biển. Nhưng biển thì năm nào cũng đông, cũng nắng, cũng những món quen thuộc lặp đi lặp lại. Năm nay, thử đổi hướng lên núi hay ra một hòn đảo ít người biết đến xem sao, biết đâu lại thấy mùa hè khác hẳn mọi năm.

Đà Lạt chưa bao giờ hết "hot"

Trốn nóng thì Đà Lạt vẫn là cái tên bật ra đầu tiên trong đầu hầu hết mọi người và lý do thì ai cũng biết: ở độ cao 1.500 mét, trời quanh năm chỉ loanh quanh 18-23 độ, mát rượi ngay giữa lúc dưới xuôi nắng cháy da. Nhưng Đà Lạt không chỉ có mỗi cái mát. Đồi chè, vườn dâu, hồ nước, rồi cà phê view đẹp cứ mọc lên đều đặn mỗi năm, đủ để cả gia đình lẫn hội bạn trẻ thích sống ảo đều tìm được góc mình thích.

Cái hay là dù đã đi hàng chục lần, Đà Lạt vẫn hiếm khi khiến người ta chán, vì luôn có gì đó mới - quán cà phê mới mở, mùa hoa mới nở. Ngại đông thì cứ tạt qua Tà Nung hay Đạ Sar ở ngoại ô, vẫn chất phố núi nhưng vắng hơn hẳn trung tâm.

Đà Lạt chưa bao giờ hết “hot”

Hà Giang với cánh đồng lúa xanh mướt

Ai nghĩ Hà Giang chỉ đẹp vào mùa hoa tam giác mạch tháng 10-11 thì có lẽ chưa thấy Hà Giang mùa hè. Ruộng bậc thang lúc này xanh mướt một màu, nằm xen giữa những vách đá tai mèo lởm chởm đặc trưng cao nguyên đá. Đây cũng là mùa đẹp để chạy đèo Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, hay dừng lại ngắm sông Nho Quế xanh ngắt từ trên cao nhìn xuống.

Lần đầu đến, tốt nhất nên đặt tour Hà Giang trọn gói thay vì tự chạy xe máy, vì đường đèo dốc quanh co không phải ai cũng quen. Các tour bây giờ thường ghép luôn phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của đất nước, cùng vài bản làng người Mông, Lô Lô vẫn còn giữ nếp sống cũ.

Tour du lịch Hà Giang dành cho ai thích sự mạo hiểm

Đảo Cái Chiên vừa mới "được biết đến"

Cái Chiên nằm ngoài khơi Hải Hà, Quảng Ninh, lâu nay vẫn lép vế hẳn so với Cô Tô hay Quan Lạn về độ nổi tiếng. hế nhưng năm nay, hòn đảo nhỏ này bắt đầu được chú ý khi lễ hội đình miếu Cái Chiên được phục dựng sau 77 năm, cùng với sự xuất hiện của khu nghỉ dưỡng Đầu Rồng Resort. Dù vậy, thứ khiến người ta thích Cái Chiên vẫn là cái chất hoang sơ chưa bị "công nghiệp hóa": cát trắng mịn, phi lao rì rào, và một xã đảo vỏn vẹn hơn 500 dân sống chậm rãi.

Ra đây du khách có thể tắm ở bãi Đầu Rồng, cắm trại qua đêm, đi câu mực cùng ngư dân, hay ăn thử gà râu - giống gà đặc hữu chỉ đảo này mới có. Dịch vụ trên đảo còn khá sơ sài, du khách nhớ mang sẵn đồ dùng cá nhân và tiền mặt trước khi đi.

Tà Xùa thảo nguyên giữa lòng Việt Nam

Nhiều người cứ đinh ninh Tà Xùa chỉ đáng đi vào mùa săn mây tháng 10 đến tháng 4, nhưng mùa hè ở đây lại có cái đẹp riêng chẳng thua kém. Ruộng bậc thang người Mông chuyển xanh mướt, trời mát quanh năm hiếm khi vượt 28 độ dù đang giữa hè, còn ban đêm bầu trời trong đến mức ngắm được cả dải Ngân Hà, lý do khiến dân mê thiên văn hay chọn đúng mùa này để lên.

Đáng nói hơn, Tà Xùa vừa lọt vào danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé năm nay của kênh NDTV (Ấn Độ), lại còn được đề cử ở hạng mục "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á" của một giải thưởng du lịch quốc tế. Không còn là chuyện dân phượt trong nước rỉ tai nhau nữa - giờ cả cộng đồng du lịch quốc tế cũng bắt đầu để ý đến vùng núi này.

Tà Xùa lọt vào danh sách những điểm đến mới nổi hàng đầu Châu Á

Măng Đen được ví như "Đà Lạt của Tây Nguyên"

Măng Đen ở Kon Plông hay bị đem ra so với Đà Lạt vì cùng mát mẻ quanh năm, cùng rừng thông bạt ngàn. Nhưng đi sâu vào mới thấy chất riêng: hồ Đăk Ke nằm ngay giữa thị trấn, thác Pa Sỹ giấu mình trong rừng nguyên sinh và những bản làng người Xơ Đăng, Ba Na vẫn còn nguyên nếp sống chưa bị du lịch làm thay đổi quá nhiều.

Măng Đen cũng đang trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều trong mùa hè này. Có lẽ sau những điểm đến đã quá quen thuộc, người ta bắt đầu muốn tìm đến một nơi yên tĩnh hơn, ít đông đúc và vẫn còn đủ khoảng trống để sống chậm. Giá cả ở đây cũng rẻ hơn Đà Lạt hay Sapa khá nhiều, hợp cho những ai muốn đi xa mà vẫn tiết kiệm.

Tóm lại, mùa hè năm nay không nhất thiết phải là biển. Đà Lạt vẫn đáng đi dù đã quá quen, Hà Giang mùa xanh có nét đẹp riêng ít ai để ý, còn Cái Chiên, Tà Xùa hay Măng Đen là những cái tên đáng thử nếu đã chán những nơi lúc nào cũng đông.