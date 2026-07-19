Thể thao 360 Đội hình chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina: Messi đối đầu Yamal, De Paul trở lại Đội hình chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina được dự đoán quy tụ những ngôi sao nổi bật nhất, trong đó Lionel Messi và Lamine Yamal sẽ giữ vai trò tạo khác biệt trên hàng công.

Tây Ban Nha gần như không thay đổi đội hình từng đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết. Bên phía Argentina, huấn luyện viên Lionel Scaloni có thể đưa Rodrigo De Paul trở lại đội hình xuất phát để gia tăng khả năng tranh chấp và hỗ trợ Messi.

Trận chung kết vì thế không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá mà còn là màn so tài giữa kinh nghiệm của Messi với sức trẻ, tốc độ và khả năng đột phá của Yamal.

Đội hình chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina có gì đáng chú ý?

Tây Ban Nha và Argentina đều sở hữu bộ khung đã được duy trì ổn định trong phần lớn giải đấu. Tuy nhiên, cách lựa chọn nhân sự của hai đội có sự khác biệt rõ rệt.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente ưu tiên khả năng kiểm soát bóng, phối hợp ở phạm vi hẹp và gây sức ép ngay sau khi mất bóng. Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo tạo thành trục vận hành chính ở khu vực giữa sân.

Argentina lại xây dựng đội hình dựa trên kinh nghiệm, khả năng tranh chấp và tốc độ chuyển trạng thái. Lionel Messi là trung tâm trong các đợt tấn công, còn Julian Alvarez đảm nhiệm nhiệm vụ di chuyển, pressing và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Sự trở lại của Rodrigo De Paul có thể là điểm điều chỉnh quan trọng nhất trong đội hình Argentina. Tiền vệ này giúp nhà đương kim vô địch tăng cường sức chiến đấu, đồng thời tạo thêm sự kết nối giữa tuyến giữa với Messi.

Tây Ban Nha giữ nguyên bộ khung thắng Pháp

Tây Ban Nha tiến vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Pháp. Màn trình diễn chắc chắn tại bán kết khiến De la Fuente gần như không có lý do để xáo trộn đội hình xuất phát.

Unai Simon tiếp tục được lựa chọn trong khung thành. Bộ tứ phòng ngự dự kiến gồm Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Marc Cucurella.

Laporte là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở hàng thủ, có nhiệm vụ chỉ huy và tổ chức triển khai bóng từ tuyến dưới. Đá bên cạnh anh là Cubarsi, trung vệ trẻ sở hữu khả năng đọc tình huống và chuyền bóng tương đối tốt.

Pedro Porro có thể được phép dâng cao để phối hợp cùng Lamine Yamal bên hành lang phải. Ở cánh đối diện, Cucurella thi đấu thận trọng hơn nhằm hạn chế nguy cơ Argentina phản công qua Messi và Alvarez.

Đây là hàng phòng ngự đã giúp Tây Ban Nha duy trì sự chắc chắn trong suốt hành trình tại World Cup 2026. Khả năng giữ cự ly và kiểm soát không gian sẽ tiếp tục là điểm tựa của đội bóng châu Âu trong trận tranh chức vô địch.

Rodri giữ chìa khóa tuyến giữa Tây Ban Nha

Trong đội hình chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina, Rodri là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đến thế trận.

Tiền vệ này đảm nhiệm vai trò nhận bóng từ hàng phòng ngự, điều chỉnh nhịp độ và ngăn chặn các tình huống phản công của Argentina. Rodri cũng có nhiệm vụ theo dõi những pha di chuyển lùi sâu của Messi.

Fabian Ruiz nhiều khả năng tiếp tục được chọn đá bên cạnh Rodri. So với Pedri, Fabian mang đến khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự và xâm nhập khu vực cấm địa tốt hơn.

Sự kết hợp giữa Rodri và Fabian giúp Tây Ban Nha có được sự cân bằng cần thiết. Một người đứng thấp tổ chức lối chơi, người còn lại sẵn sàng dâng cao phối hợp với Dani Olmo và nhóm cầu thủ tấn công.

Dani Olmo dự kiến hoạt động ở vị trí số 10. Cầu thủ này thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Argentina, qua đó hỗ trợ Yamal hoặc trực tiếp xâm nhập vòng cấm.

Lamine Yamal lĩnh xướng hàng công Tây Ban Nha

Lamine Yamal gần như chắc chắn góp mặt trong đội hình xuất phát sau khi bình phục vấn đề nhỏ ở chân trái.

Cầu thủ trẻ của Barcelona là phương án tạo đột biến đáng chú ý nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Yamal có thể bám biên, thực hiện những pha một đấu một hoặc di chuyển vào trung lộ để dứt điểm bằng chân trái.

Ở trận chung kết, Yamal nhiều khả năng đối đầu trực tiếp với Nicolas Tagliafico. Hậu vệ Argentina có lợi thế về kinh nghiệm nhưng sẽ phải đối diện với tốc độ, kỹ thuật và khả năng đổi hướng khó đoán của cầu thủ Tây Ban Nha.

Pedro Porro dự kiến thường xuyên dâng cao để tạo thế hai đánh một bên cánh phải. Sự hỗ trợ này có thể giúp Yamal tránh bị cô lập và có thêm khoảng trống để tiến gần khu vực cấm địa.

Bên cánh trái, Alex Baena đang có lợi thế hơn Nico Williams. Baena không quá nổi bật về tốc độ nhưng có khả năng giữ bóng, di chuyển vào trung lộ và hỗ trợ phòng ngự tốt.

Mikel Oyarzabal dự kiến tiếp tục đá cao nhất. Tiền đạo này thường xuyên lùi xuống phối hợp, kéo trung vệ đối phương rời vị trí và mở khoảng trống cho Olmo, Yamal hoặc Baena băng lên.

Argentina cân nhắc thay đổi đội hình xuất phát

So với Tây Ban Nha, đội hình Argentina còn một số vị trí cần Lionel Scaloni đưa ra quyết định cuối cùng.

Gonzalo Montiel đang chiếm ưu thế trước Nahuel Molina ở vị trí hậu vệ phải. Montiel không tấn công mạnh bằng Molina nhưng có khả năng phòng ngự và giữ vị trí tốt hơn.

Việc lựa chọn Montiel cho thấy Argentina có thể ưu tiên sự an toàn trước Alex Baena và Marc Cucurella. Hậu vệ này cũng có kinh nghiệm thi đấu trong những trận cầu lớn, đặc biệt ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Ở trung tâm hàng phòng ngự, Cristian Romero dự kiến đá cặp với Lisandro Martinez. Romero vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi sau trận bán kết nhưng đã hoàn thành giáo án tập luyện và đủ khả năng góp mặt.

Nicolas Tagliafico tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. Đây được xem là khu vực Argentina có thể chịu nhiều sức ép nhất bởi Yamal thường xuyên tạo ra những tình huống đột phá từ cánh phải.

Emiliano Martinez vẫn là lựa chọn không thể thay thế trong khung thành. Khả năng chỉ huy hàng thủ và kinh nghiệm ở các trận đấu căng thẳng giúp thủ môn này trở thành điểm tựa quan trọng của Argentina.

De Paul trở lại hỗ trợ Lionel Messi

Rodrigo De Paul nhiều khả năng trở lại đội hình chính sau khi ngồi dự bị trong trận bán kết gặp Anh.

Giuliano Simeone đã thi đấu tốt nhờ tốc độ, khả năng pressing và tinh thần tranh chấp. Dù vậy, De Paul được đánh giá phù hợp hơn với yêu cầu của trận chung kết.

Tiền vệ này có nền tảng thể lực tốt, hoạt động rộng và thường xuyên hỗ trợ Messi. De Paul cũng có thể lùi sâu giúp Montiel phòng ngự hoặc bó vào trung lộ để tạo thêm quân số khi Argentina tranh chấp bóng.

Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez và Leandro Paredes dự kiến là ba cái tên còn lại ở tuyến giữa. Cách bố trí này giúp Argentina tạo thành hàng tiền vệ bốn người khi không có bóng.

Paredes giữ vị trí thấp nhất, chịu trách nhiệm che chắn trước hàng phòng ngự. Enzo Fernandez đảm nhiệm việc luân chuyển bóng, còn Mac Allister có thể di chuyển rộng để hỗ trợ Tagliafico đối phó với Yamal.

Điểm hạn chế của đội hình này nằm ở tốc độ hai biên. Nếu De Paul và Mac Allister bị đẩy lùi quá sâu, Argentina có thể gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên cho Messi và Alvarez.

Messi và Julian Alvarez đá cặp trên hàng công

Lionel Messi chắc chắn là cái tên được chờ đợi nhất trong đội hình chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina.

Siêu sao 39 tuổi tiếp tục đảm nhiệm vai trò tổ chức và kết thúc các đợt tấn công. Dù xuất phát ở vị trí tiền đạo, Messi thường xuyên lùi về giữa sân để nhận bóng và tìm khoảng trống phía sau tuyến tiền vệ Tây Ban Nha.

Cách di chuyển của Messi có thể đặt Rodri trước một lựa chọn khó khăn. Nếu tiền vệ Tây Ban Nha rời vị trí để áp sát, khoảng trống trước hàng phòng ngự có thể xuất hiện. Nếu Rodri giữ vị trí, Messi sẽ có thêm thời gian xử lý và thực hiện đường chuyền quyết định.

Julian Alvarez là đối tác phù hợp nhất với Messi nhờ khả năng di chuyển liên tục. Tiền đạo này có thể pressing hàng thủ Tây Ban Nha, chạy chỗ phía sau các trung vệ hoặc dạt biên để tạo khoảng trống cho Messi.

Alvarez cũng có vai trò quan trọng khi Argentina không kiểm soát bóng. Khả năng gây áp lực của anh giúp Messi tiết kiệm thể lực và tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ sáng tạo.

So sánh đội hình Tây Ban Nha và Argentina

Xét về cấu trúc, Tây Ban Nha có đội hình ổn định và cân bằng hơn. Các cầu thủ của De la Fuente duy trì cự ly tốt, kiểm soát bóng hiệu quả và có nhiều phương án phối hợp ở khu vực trung tuyến.

Rodri là nền tảng cho toàn bộ hệ thống. Phía trên tiền vệ này, Olmo và Yamal có thể tạo ra khác biệt bằng những tình huống xử lý kỹ thuật.

Argentina nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu các trận cầu lớn. Emiliano Martinez, Romero, De Paul, Paredes và Messi đều đã quen với áp lực của những vòng đấu quyết định.

Đội bóng của Scaloni cũng có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Chỉ cần một tình huống đoạt bóng ở giữa sân, Enzo Fernandez hoặc Paredes có thể lập tức đưa bóng lên cho Messi và Alvarez.

Hạn chế của Tây Ban Nha nằm ở khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên. Khi Pedro Porro hoặc Cucurella dâng cao, Messi có thể khai thác khu vực này bằng các đường chuyền hướng đến Alvarez.

Với Argentina, vị trí hậu vệ trái là điểm có nguy cơ bị tấn công nhiều nhất. Tagliafico sẽ cần sự hỗ trợ liên tục của Mac Allister để hạn chế Yamal.

Những điểm nóng trong đội hình hai đội

Cuộc đối đầu giữa Lamine Yamal và Nicolas Tagliafico có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phòng ngự của Argentina. Nếu Yamal thường xuyên vượt qua hậu vệ đối phương, Tây Ban Nha sẽ có thêm nhiều cơ hội đưa bóng vào vòng cấm.

Ở trung tâm, Rodri phải tìm cách hạn chế Messi nhưng vẫn bảo vệ được khoảng trống trước hàng thủ. Đây là nhiệm vụ phức tạp bởi Messi có thể thay đổi vị trí liên tục trong quá trình Argentina triển khai tấn công.

De Paul và Fabian Ruiz cũng tạo nên cuộc tranh chấp đáng chú ý. De Paul cần áp sát để làm chậm khả năng luân chuyển bóng của Tây Ban Nha, còn Fabian phải tìm cách thoát pressing và hỗ trợ Rodri kiểm soát thế trận.

Cặp trung vệ Romero – Lisandro Martinez sẽ phải theo dõi Oyarzabal cùng những pha xâm nhập của Olmo. Nếu một trung vệ bị kéo khỏi vị trí, Yamal hoặc Baena có thể lập tức khai thác khoảng trống phía sau.

Nhận định đội hình chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn về tính ổn định trong đội hình. De la Fuente gần như có thể sử dụng nguyên bộ khung đã chơi tốt ở tứ kết và bán kết.

Rodri, Fabian Ruiz và Olmo giúp Tây Ban Nha kiểm soát khu vực giữa sân, còn Yamal mang đến tốc độ và khả năng đột phá ở hành lang phải.

Argentina sở hữu nhiều cá nhân có thể tạo khác biệt trong một khoảnh khắc. Messi vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất, trong khi Alvarez, De Paul và Enzo Fernandez giúp đội bóng duy trì khả năng phản công.

Việc De Paul trở lại sẽ tăng sức chiến đấu cho Argentina, nhưng Scaloni cần bảo đảm khoảng cách giữa hàng tiền vệ với hai tiền đạo. Nếu tuyến giữa bị kéo xuống quá thấp, Messi và Alvarez có thể rơi vào trạng thái thiếu bóng.

Xét về sự cân bằng, Tây Ban Nha có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng khả năng quyết định trận đấu của Messi khiến Argentina vẫn là đối thủ rất khó bị đánh bại.

Đội hình dự kiến chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez.