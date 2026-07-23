Đội hình tiêu biểu World Cup 2026: Khi hiện tượng Vozinha sánh vai cùng Messi và Mbappe FIFA vừa công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026 với sự góp mặt đầy bất ngờ của thủ thành Vozinha. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo lại gây tranh cãi khi xuất hiện trong danh sách những cầu thủ gây thất vọng nhất.

World Cup 2026 đã khép lại với những dư âm khó quên, và mới đây FIFA đã chính thức công bố đội hình tiêu biểu của giải đấu dựa trên kết quả bình chọn trực tuyến từ người hâm mộ. Với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, danh sách này là sự giao thoa giữa những giá trị cũ đẳng cấp và những hiện tượng mới đầy kịch tính.

Sự thống trị của các siêu sao và tranh cãi ở hàng phòng ngự

Hàng công của đội hình tiêu biểu không nằm ngoài dự đoán khi quy tụ những cái tên xuất sắc nhất bóng đá đương đại. Bộ ba Kylian Mbappe, Erling Haaland và Lionel Messi tạo nên một sức mạnh tấn công đáng nể. Ở tuyến giữa, sự kết hợp giữa Jude Bellingham, Michael Olise và Rodri mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm điều tiết trận đấu.

Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 của FIFA theo bình chọn trực tuyến

Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại để lại nhiều dấu hỏi lớn. Dù Tây Ban Nha lên ngôi vô địch với thành tích chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong cả giải đấu, nhưng cặp trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi lại hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó, người hâm mộ đã lựa chọn Lisandro Martinez (Argentina) và Dayot Upamecano (Pháp) đá cặp trung vệ, bên cạnh hai hậu vệ cánh người Tây Ban Nha là Pedro Porro và Marc Cucurella. Nhiều chuyên gia cho rằng việc thiếu vắng các trung vệ của nhà vô địch là một thiếu sót đáng kể trong cuộc bình chọn này.

Vozinha: Câu chuyện cổ tích tại khung gỗ

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách của FIFA chính là vị trí thủ môn. Vượt qua những cái tên lừng lẫy như Unai Simon hay Thibaut Courtois, thủ thành Vozinha của Cape Verde đã nhận được số phiếu bầu cao nhất. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn xuất thần của anh, giúp đội bóng nhỏ bé này tạo nên những cơn địa chấn tại giải đấu. Việc Vozinha đứng chung hàng ngũ với thần tượng Messi đã viết nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất lịch sử World Cup.

Đội hình gây thất vọng: Ronaldo và những tranh luận trái chiều

Trái ngược với vinh quang từ FIFA, chuyên trang thể thao Bleacher Report đã đưa ra danh sách 11 cái tên gây thất vọng nhất World Cup 2026 theo sơ đồ 4-2-3-1. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Cristiano Ronaldo ở vị trí trung phong cắm, dưới sự dẫn dắt của chính HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez.

Đội hình gây thất vọng nhất do Bleacher Report bình chọn

Sự hiện diện của Ronaldo đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Những người ủng hộ cho rằng ở tuổi 41, việc ghi được 3 bàn thắng sau 5 trận không thể coi là thất bại, nhất là khi so sánh với những tiền đạo trẻ hơn như Donyell Malen của Hà Lan – người hoàn toàn tịt ngòi dù có phong độ cao ở câu lạc bộ.

Bên cạnh Ronaldo, hàng thủ của tuyển Đức cũng bị "điểm mặt chỉ tên" với Manuel Neuer và Jonathan Tah. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng Neuer vẫn có những pha cứu thua xuất sắc, bao gồm cả tình luận lưu trong trận gặp Paraguay, và thất bại của tuyển Đức mang tính hệ thống hơn là lỗi cá nhân.

Đức có kỳ World Cup rất thất vọng, nhưng nhiều người cho rằng Neuer và Tah không quá tệ

Những cái tên khác như Federico Valverde (Uruguay), Vitinha (Bồ Đào Nha) hay Gabriel (Brazil) cũng góp mặt trong đội hình này. Trường hợp của Gabriel được cho là khá nghiệt ngã khi anh chơi tốt ở hầu hết các trận đấu và chỉ thực sự lu mờ khi phải đối đầu với một Erling Haaland quá bùng nổ. Nhìn chung, ranh giới giữa người hùng và tội đồ tại World Cup luôn rất mong manh, phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng và những khoảnh khắc quyết định trên sân cỏ.