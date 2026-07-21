Đội hình tiêu biểu World Cup 2026: Mbappe và Messi rực sáng, Ronaldo vắng bóng Tờ GOAL vừa công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026 sau hành trình 104 trận đấu kịch tính. Trong khi Kylian Mbappe và Lionel Messi tiếp tục thống trị, sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo để lại nhiều tiếc nuối.

Kỳ World Cup 2026 với quy mô lớn nhất lịch sử đã chính thức khép lại sau 104 trận đấu và 308 bàn thắng được ghi. Bên cạnh chức vô địch thuyết phục của Tây Ban Nha, bản danh sách đội hình tiêu biểu do GOAL bình chọn đã phác họa rõ nét diện mạo của bóng đá thế giới đương đại. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo hoàn toàn vắng mặt dù nhận được rất nhiều kỳ vọng trước giải.

Ronaldo vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do GOAL công bố

Hàng công trong mơ: Di sản của Messi và sự thống trị của Mbappe

Hàng công của đội hình tiêu biểu là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ bùng nổ. Kylian Mbappe, chủ nhân của Chiếc giày vàng, được GOAL ví như "vị vua mới" của đấu trường World Cup. Ở tuổi 27, tiền đạo người Pháp không chỉ thể hiện khả năng dứt điểm thượng thặng với các cú đúp vào lưới Senegal hay Thụy Điển mà còn chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Sát cánh cùng Mbappe là Lionel Messi, người vẫn duy trì đẳng cấp siêu việt ở tuổi 39. Với 6 bàn thắng và 6 đường kiến tạo quan trọng tại vòng knock-out, El Pulga cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế trong lối chơi tập thể. Erling Haaland là cái tên còn lại hoàn thiện bộ ba tấn công đáng sợ nhất giải đấu năm nay.

Sự thống trị tuyệt đối của nhà vô địch Tây Ban Nha

Tây Ban Nha không chỉ đăng quang ngôi vương mà còn áp đảo danh sách tiêu biểu với 4 gương mặt xuất sắc ở mọi tuyến. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự của La Roja được phản ánh qua sự hiện diện của Pedro Porro, Pau Cubarsi, Marc Cucurella và đặc biệt là Rodri.

Tây Ban Nha thống trị với hàng loạt cái tên xuất sắc

Rodri, chủ nhân Quả bóng vàng World Cup 2026, đã thiết lập những tiêu chuẩn mới cho vị trí tiền vệ mỏ neo. Anh sở hữu tỷ lệ thắng tranh chấp cao nhất giải và thực hiện nhiều đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân nhất. Trong khi đó, tài năng trẻ 19 tuổi Pau Cubarsi gây kinh ngạc khi khóa chặt những siêu sao hàng đầu như Ronaldo hay Mbappe, giúp Tây Ban Nha chỉ thủng lưới duy nhất một bàn trong cả chiến dịch.

Những kỷ lục mới và làn gió mới từ Cape Verde

Tuyến giữa của đội hình tiêu biểu còn ghi nhận sự bùng nổ của Jude Bellingham và Michael Olise. Bellingham đóng vai trò linh hồn của tuyển Anh với 7 pha lập công, con số kỷ lục đối với một cầu thủ Tam Sư tại một kỳ World Cup. Michael Olise cũng tạo nên cột mốc lịch sử với 7 pha kiến tạo sau khi được đẩy vào vai trò hộ công, trở thành chân chuyền hay nhất giải.

Bất ngờ lớn nhất đến từ vị trí gác đền với sự xuất hiện của Vozinha. Thủ thành 40 tuổi của Cape Verde đã có màn trình diễn xuất thần với tổng cộng 15 pha cứu thua trong hai trận gặp Tây Ban Nha và Argentina, trở thành biểu tượng cho tinh thần quật khởi của các đội bóng nhỏ tại giải đấu năm nay. Sự góp mặt của Lisandro Martinez ở hàng thủ cũng là minh chứng cho sự lỳ lợm và khả năng đọc trận đấu tuyệt vời của trung vệ này.

Kỳ World Cup 2026 đã khép lại với những dư vị cảm xúc khó quên. Đội hình tiêu biểu của GOAL không chỉ vinh danh những cá nhân xuất sắc mà còn cho thấy sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ, nơi những giá trị cũ dần nhường chỗ cho những kỷ lục mới đầy ấn tượng.