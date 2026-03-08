Đội hình tuyển Việt Nam đấu Indonesia: HLV Kim Sang-sik biến hóa với sơ đồ 3-5-2 Sau trận hòa Singapore, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Indonesia. HLV Kim Sang-sik dự kiến thay đổi khu trung tuyến để phong tỏa nhạc trưởng Thom Haye.

Trận hòa 0-0 trước Singapore khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế buộc phải thắng Indonesia ở lượt trận quyết định bảng A ASEAN Cup 2026. Để vượt qua áp lực khi phải thi đấu trên sân khách, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ thực hiện những bước ngoặt chiến thuật quan trọng, đặc biệt là việc chuyển sang sơ đồ 3-5-2 nhằm gia tăng sự chủ động và chất thép ở khu vực trung tuyến.

Gia cố sự chắc chắn hàng thủ và đôi cánh Tiến Anh - Văn Vĩ

Trong khung gỗ, thủ thành Patrik Lê Giang tiếp tục là sự lựa chọn số một nhờ phản xạ ấn tượng và bản lĩnh thi đấu dày dạn. Bộ ba trung vệ dự kiến gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh (hoặc Bùi Hoàng Việt Anh) hứa hẹn tạo nên tấm lá chắn vững chắc trước các chân sút Indonesia. Trong hệ thống này, Nguyễn Thành Chung sẽ thi đấu ở vị trí trung vệ thòng chỉ huy hàng thủ, còn Văn Hậu và Xuân Mạnh sẵn sàng dâng cao bọc lót và hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới.

Văn Hậu ở trận đấu Singapore. Ảnh: VFF.

Bên cạnh đó, hai hành lang biên do Trương Tiến Anh và Văn Vĩ đảm nhận được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, bộ đôi này có thể di chuyển liên tục dọc hành lang cánh, không chỉ đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự mà còn tích cực cung cấp những đường tạt bóng có độ xoáy cao vào vùng cấm địa.

Biến hóa tuyến giữa với tam giác chiến thuật mới

Hoàng Đức thiếu khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến. (Ảnh: VFF)

Hạn chế về khả năng thu hồi bóng khi sử dụng bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức ở trận gặp Singapore buộc ban huấn luyện phải đưa ra điều chỉnh. Trước một Indonesia sở hữu nhạc trưởng Thom Haye điều tiết lối chơi nguy hiểm, việc chuyển sang sơ đồ 3-5-2 giúp đội tuyển Việt Nam bịt kín các khoảng trống ở khu trung tuyến.

Lê Phạm Thành Long dự kiến sẽ đá ở vị trí tiền vệ mỏ neo để thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Sự hiện diện của Thành Long giúp giải phóng Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tài Lộc dâng cao. Tài Lộc với lối chơi giàu năng lượng sẽ tích cực tranh chấp và pressing, tạo điều kiện cho Hoàng Đức rảnh tay phát huy sự tinh tế trong các đường chuyền kiến tạo.

Làm mới hàng công với cặp song sát Xuân Son - Hoàng Hên

Xuân Son - Hoàng Hên được kỳ vọng tỏa sáng trước Indonesia. Ảnh: VFF.

Trên hàng tiền đạo, chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng sẽ xuất phát từ băng ghế dự bị để đóng vai trò quân bài tẩy trong hiệp hai. Đối đầu với hàng phòng ngự thi đấu áp sát và giàu thể lực của Indonesia, HLV Kim Sang-sik dự kiến trao cơ hội đá chính cho bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Xuân Son sở hữu khả năng càn lướt, làm tường và dứt điểm đa dạng, sẵn sàng gây sức ép liên tục lên các trung vệ đối phương. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên với khả năng chọn vị trí thông minh sẽ tận dụng các khoảng trống do đồng đội tạo ra để tung cú đứt điểm quyết định, hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào bán kết.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam đấu Indonesia