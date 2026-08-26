Đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho Đình Bắc và Hai Long Nắm giữ lợi thế 2-0 sau lượt đi, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ xáo trộn hàng công ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 khi ưu tiên tốc độ và pressing.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Với lợi thế dẫn trước 2-0 từ trận lượt đi ngay tại Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cánh cửa rất lớn để bước lên ngôi vô địch. Dẫu vậy, thay vì lựa chọn một đấu pháp an toàn và thận trọng, huấn luyện viên Kim Sang Sik dường như đang chuẩn bị một kịch bản đầy tính đột biến nhằm phá vỡ toan tính ngược dòng của đội tuyển Thái Lan.

Đình Bắc có thể sẽ được HLV Kim Sang Sik tiếp tục trao cơ hội. Ảnh: VFF.

Tính toán chiến thuật mới trên hàng công

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất nằm ở sự xáo trộn nơi tuyến đầu. Việc chân sút chủ lực Xuân Son nhiều khả năng phải nhường chỗ cho Hai Long là tín hiệu cho thấy ban huấn luyện ưu tiên sự linh hoạt và khả năng gây áp lực tầm cao. Sau màn trình diễn chưa thực sự bùng nổ ở trận lượt đi, việc Xuân Son ngồi dự bị sẽ mở ra không gian để tài năng trẻ Đình Bắc đảm nhận vai trò trung phong cắm.

Hỗ trợ cho Đình Bắc ở hai hành lang cánh dự kiến là Hai Long và Hoàng Hên. Bộ ba tấn công này sở hữu tốc độ ấn tượng, khả năng di chuyển không bóng linh hoạt cùng kỹ năng hoán đổi vị trí liên tục. Cấu trúc tấn công mới này hứa hẹn sẽ kéo giãn cự ly đội hình đối phương và khai thác triệt để những khoảng trống khi người Thái buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu một đội hình chất lượng, giàu chiều sâu. Ảnh: VFF.

Bảo đảm sự chắc chắn nơi trục dọc và tuyến giữa

Trái ngược với sự biến ảo trên hàng tiền đạo, hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn được duy trì sự ổn định tối đa. Trong khung gỗ, thủ thành Lê Giang tiếp tục là sự lựa chọn số một nhờ phong độ xuất sắc và phản xạ vững vàng đã thể hiện ở lượt đi. Bộ ba trung vệ Xuân Mạnh (lệch phải), Thành Chung (đá thòng) và Văn Hậu (lệch trái) sẽ gánh vác nhiệm vụ phong tỏa các mũi nhọn tấn công của đối thủ.

Ở khu vực giữa sân, cặp tiền vệ trung tâm Thành Long và Hoàng Đức vẫn là lời giải tối ưu để làm chủ nhịp độ thi đấu. Khả năng điều tiết và thoát pressing của Hoàng Đức kết hợp cùng sức càn quét của Thành Long sẽ tạo nên tấm lá chắn từ xa. Hai bên cánh, Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ tiếp tục đảm nhận vai trò con thoi, giúp lối chơi chuyển trạng thái của đội nhà luôn duy trì được tính liên tục và hiệu quả.

Sơ đồ chiến thuật dự kiến của đội tuyển Việt Nam

Dưới đây là chi tiết bố trí nhân sự dự kiến theo sơ đồ 3-4-3 của huấn luyện viên Kim Sang Sik cho màn tái đấu quyết định ngôi vương:

Vị trí Cầu thủ dự kiến đá chính Thủ môn Lê Giang Hậu vệ Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu Tiền vệ Trương Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ Tiền đạo Hai Long, Đình Bắc, Hoàng Hên

Dù đã tỏa sáng rực rỡ ở lượt đi, tiền vệ Quang Hải nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò quân bài tẩy chiến lược từ băng ghế dự bị. Những toan tính nhân sự sắc bén của ông Kim Sang Sik cho thấy đội tuyển Việt Nam không chỉ hướng đến việc bảo toàn tỷ số, mà sẵn sàng kết liễu đối thủ bằng lối chơi chủ động để bước lên bục vinh quang ngay tại Mỹ Đình.