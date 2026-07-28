Đổi mới công tác nhân đạo từ thực tiễn địa phương

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII diễn ra sáng 28/7 đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo trong giai đoạn phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Từ những định hướng về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả kết nối nguồn lực, chuyển đổi số đến xây dựng đội ngũ tình nguyện viên chuyên nghiệp, các địa phương đều xác định đây là cơ sở để cụ thể hóa thành những chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của tổ chức Hội trong hoạt động nhân đạo.

Chuyển đổi số tạo động lực đổi mới hoạt động nhân đạo

Theo ông Lý Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII đã định hướng rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác nhân đạo trong giai đoạn mới.

Trong đó, việc chuyển từ tư duy cứu trợ sang tư duy phát triển, từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người dân nâng cao năng lực tự vươn lên là những định hướng có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động của các cấp Hội. Cùng với đó, yêu cầu đổi mới quản trị nhân đạo, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số trong điều phối nguồn lực cũng mở ra hướng đi để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động.

Ông Lý Văn Thành cho biết, Quảng Ninh xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin hay số hóa các quy trình hành chính mà là đổi mới toàn diện phương thức quản trị, kết nối cộng đồng và triển khai các hoạt động nhân đạo. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, kết nối nguồn lực nhanh hơn, minh bạch hơn và bảo đảm sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm, đúng nhu cầu.

Ông Lý Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã từng bước đưa chuyển đổi số trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, họp trực tuyến và các nền tảng số trong chỉ đạo, điều hành; phát huy hiệu quả website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các giá trị nhân đạo, đồng thời tạo kênh kết nối giữa tổ chức Hội với người dân, tình nguyện viên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Thực tiễn cho thấy việc ứng dụng công nghệ đã góp phần giúp huy động nguồn lực và triển khai các chương trình nhân đạo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động nhân đạo. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, Hội sẽ nghiên cứu các ứng dụng công nghệ số để phân tích nhu cầu trợ giúp, điều phối nguồn lực, tăng cường kết nối giữa người cần trợ giúp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và lực lượng tình nguyện viên; đồng thời tiếp tục phát triển các nền tảng quản trị và truyền thông số nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực nhân đạo. Đây cũng được xác định là giải pháp để củng cố niềm tin của xã hội đối với tổ chức Hội và nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động nhân đạo.

Theo ông Lý Văn Thành, một nội dung quan trọng khác trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là quan điểm lấy người dân và người được trợ giúp làm trung tâm của mọi hoạt động. Trên cơ sở đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư hạ tầng, hoàn thiện dữ liệu, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tình nguyện viên và các tổ truyền thông nhân đạo số nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị nhân đạo trong cộng đồng. Mục tiêu là xây dựng hệ thống Hội ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác nhân đạo trong giai đoạn mới.

Phát triển mạng lưới tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu công tác nhân đạo trong tình hình mới

Ông Bùi Mạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng cho biết, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đối với Hải Phòng, đây là những định hướng rất thiết thực bởi địa phương luôn xác định tình nguyện viên là lực lượng nòng cốt trong kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực và trực tiếp triển khai các hoạt động nhân đạo. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng tạo thêm quyết tâm để Hải Phòng tiếp tục xây dựng đội ngũ tình nguyện viên theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, có kỹ năng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nhân đạo.