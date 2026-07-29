Học và làm theo Bác Hồ Đổi mới phương thức lãnh đạo từ thực tiễn cơ sở Các đảng ủy cấp xã trong tỉnh đang từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng trực tiếp, sâu sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn để xây dựng, ban hành nghị quyết sát với yêu cầu cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo và tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Thường trực Đảng ủy xã Quảng Sơn trực tiếp nắm bắt tình hình hoạt động của đội ngũ cán bộ thôn, bon sau sáp nhập

Lắng nghe để ban hành đúng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; mở rộng dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết và cải tiến hội họp. Tinh thần đó đang được nhiều cấp ủy cụ thể hóa bằng những cách làm thiết thực.

Tại xã Quảng Sơn, ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, bon, Thường trực Đảng ủy xã đã trực tiếp làm việc với Chi bộ bon Sa Nar để đánh giá thực trạng hoạt động, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn trong quá trình ổn định tổ chức. Không chỉ cấp ủy và đảng viên Chi bộ tham gia, buổi làm việc còn có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể và cơ quan chuyên môn nhằm cùng trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Ông Đoàn Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Sơn cho biết: “Trực tiếp làm việc với chi bộ giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh và ban hành chủ trương sát với thực tiễn. Đây cũng là cơ sở giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo đúng trọng tâm và tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở”.

Đảng ủy xã Trường Xuân cũng thành lập các đoàn công tác trực tiếp làm việc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại những thôn thuộc diện sắp xếp. Nội dung làm việc không dừng ở việc phổ biến chủ trương mà dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến về tổ chức bộ máy, nơi sinh hoạt cộng đồng, chế độ đối với đội ngũ cán bộ thôn và những khó khăn trong quản lý địa bàn. Bà Thị Trãi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân nhấn mạnh: “Thôn, bon là nơi trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì cấp ủy phải lắng nghe ý kiến từ cơ sở, tôn trọng tiếng nói của Nhân dân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Đó cũng là cách phát huy dân chủ và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng”.

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Quảng Trực đã trực tiếp xuống cánh đồng Đắk Ken khảo sát kiến nghị của người dân về việc mở đường phục vụ sản xuất

Hành động để giải quyết hiệu quả

Trên thực tế, đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà còn được thể hiện bằng hành động cụ thể, nhất là khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tại xã Quảng Trực, ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri tại bon Bu Krăk vào cuối tháng 5/2026, Thường trực Đảng ủy xã cùng các cơ quan liên quan đã trực tiếp xuống cánh đồng Đắk Ken khảo sát kiến nghị của người dân về việc mở đường phục vụ sản xuất. Thay vì chỉ ghi nhận ý kiến tại hội trường, đoàn công tác kiểm tra thực tế, đánh giá hiện trạng và trao đổi với người dân về phương án giải quyết. Trên cơ sở khảo sát, Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã nghiên cứu phương án, lấy ý kiến của người dân về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn để sớm thực hiện phương án mở đường xuống cánh đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đi lại của Nhân dân. Việc khảo sát ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri cho thấy cách làm mới của cấp ủy: không chỉ tiếp thu ý kiến mà trực tiếp kiểm chứng bằng thực tiễn, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương.

Không chỉ riêng Quảng Trực, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Qua đó khẳng định, khi cấp ủy chủ động đi cơ sở, đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhiều khó khăn được phát hiện sớm, nhiều vấn đề được tháo gỡ ngay từ địa bàn. Quan trọng hơn, người đứng đầu có điều kiện kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau làm việc, tránh tình trạng giao việc nhưng thiếu đôn đốc hoặc xử lý chưa dứt điểm.