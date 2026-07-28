Đòi mức lương quá cao, Jadon Sancho đứng trước nguy cơ phải rời bỏ bóng đá châu Âu Trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Manchester United, Jadon Sancho đối mặt nguy cơ phải sang Trung Đông thi đấu do đòi hỏi mức lương quá cao.

Sau khi chính thức đáo hạn hợp đồng với Manchester United, tiền đạo 26 tuổi Jadon Sancho đã bước vào thị trường chuyển nhượng dưới dạng cầu thủ tự do. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự săn đón từ các ông lớn tại lục địa già, chân sút người Anh lại đang rơi vào thế bế tắc do yêu cầu về thu nhập vượt quá khả năng chi trả của phần lớn các đội bóng châu Âu.

Tương lai Jadon Sancho vẫn khó đoán sau khi khép lại chặng đường với Manchester United.

Gánh nặng từ mức lương khổng lồ

Rào cản lớn nhất ngăn cản Sancho tìm kiếm một bến đỗ hàng đầu tại châu Âu xuất phát từ yêu cầu đãi ngộ. Ngay từ thời điểm chuyển tới đội chủ sân Old Trafford, tiền đạo này đã bỏ túi mức lương lên tới 250.000 bảng mỗi tuần. Trong bối cảnh các câu lạc bộ châu Âu ngày càng phải thắt chặt ngân sách để tuân thủ các quy định tài chính, con số này trở thành gánh nặng quá lớn.

Đánh giá về tình hình của cựu sao Man Utd, ông Mick Brown, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Manchester United, chia sẻ trên Football Insider rằng các đại diện tại khu vực Trung Đông hiện là những đội bóng hiếm hoi sở hữu tiềm lực tài chính đủ mạnh để đáp ứng đòi hỏi từ phía tiền đạo người Anh.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên mức lương trở thành điểm nghẽn trong sự nghiệp của Sancho. Ở kỳ chuyển nhượng năm ngoái, thỏa thuận mua đứt giữa Manchester United và Chelsea đã sụp đổ vào phút chót khi tiền đạo này kiên quyết không chấp nhận giảm thu nhập để chuyển sang thi đấu tại sân Stamford Bridge.

Phong độ chuyên môn không đủ bù đắp bài toán tài chính

Xét về khía cạnh chuyên môn, Sancho vừa trải qua một quãng thời gian không đến nỗi tệ. Mùa giải vừa qua, khi thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo Aston Villa, anh đã thể hiện phong độ tương đối ấn tượng và đóng góp vào hành trình vô địch đấu trường Europa League của đại diện nước Anh.

Tuy nhiên, màn trình diễn tốt trên sân cỏ vẫn chưa đủ sức thuyết phục các đội bóng lớn mạo hiểm phá vỡ cấu trúc lương vì anh. Việc các giải đấu hàng đầu châu Âu siết chặt mức trần chi tiêu khiến sự lựa chọn đỉnh cao dành cho cầu thủ 26 tuổi ngày càng bị thu hẹp.

Trung Đông hay phương án hạ mình tại Bundesliga?

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại châu Âu đóng băng, đại diện của Sancho đang tích cực kết nối với các câu lạc bộ giàu có tại vùng Vịnh. Trước đó, đội bóng Al Rayyan của Qatar đã gửi một lời đề nghị sơ bộ nhưng tiến trình thảo luận đang rơi vào trạng thái đình trệ. Cùng lúc đó, các đợt tiếp xúc với những đội bóng tại Saudi Arabia vẫn đang được tiến hành.

Ở chiều ngược lại, Borussia Dortmund cũng dành sự chú ý cho người cũ. Đại diện Bundesliga sẵn sàng dang tay đón Sancho trở lại Đức, nhưng đưa ra điều kiện tiên quyết là anh bắt buộc phải chấp nhận một đợt cắt giảm lương rất sâu. Nếu không chấp nhận nhượng bộ trên bàn đàm phán, kịch bản chuyến sang thi đấu tại Trung Đông sẽ là con đường duy nhất để cựu tuyển thủ Anh tiếp tục sự nghiệp.