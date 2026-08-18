Đời sống Đời sống văn minh ở vùng đồng bào DTTS Đắk Mil Xây dựng đời sống văn minh đang tạo chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Lâm Đồng. Tại xã Đắk Mil, những nỗ lực của chính quyền cùng sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân đang từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Bên cạnh điện lưới quốc gia, đường sá được đầu tư khang trang, các hộ dân đã chủ động lắp điện năng lượng mặt trời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

Bon làng khởi sắc

Xã Đắk Mil có 16 thôn, bon, trên 31.500 người, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 46,5%. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, diện mạo các bon làng đã có nhiều khởi sắc, nhà cửa được xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng cao hơn.

Chị H’Ngọc Knul, bon Đắk Ghềnh phấn khởi nói: "Buôn làng ngày càng phát triển hơn, nhà cửa ngày càng khang trang. Nhiều ngôi nhà kiên cố được xây lên. Có một số gia đình đã mua sắm những tài sản giá trị như xe ô tô nhờ kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, văn hóa truyền thống cũng được chúng tôi lưu giữ".

Chị H’Ngọc Knul vui mừng trước sự đổi thay đời sống, nếp sống văn minh của bà con trong bon

Thay đổi rõ nét nhất là những con đường nhựa, bê tông kiên cố, sạch, đẹp phủ khắp bon làng. Cùng với đó, ý thức của bà con cũng chuyển biến tích cực. Việc sử dụng nguồn nước sạch được chú trọng hơn, nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây dựng, người dân sử dụng điện thoại thông minh trong sản xuất nông nghiệp, học tập ngày càng phổ biến.

Bà con vùng DTTS xã Đắk Mil ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp qua điện thoại thông minh

Bà H’E Kpơr, xã Đắk Mil cho biết: “Trước đây, điều kiện kinh tế khó khăn nên trong sinh hoạt, đời sống của bà con còn nhiều hủ tục. Bây giờ làm ăn tốt hơn rồi, đời sống kinh tế phát triển nhiều, bà con mình đã nâng cao nhận thức hơn. Nhà cửa giờ phải dọn dẹp sạch sẽ, đau ốm thì đến trạm y tế khám bệnh. Đời sống bà con chúng tôi đã văn minh hơn nhiều rồi”.

Bà H’E Kpơr cảm nhận sự đổi thay rõ từ nếp nghĩ, cách làm của gia đình hướng đến nếp sống văn minh

Song song với xây dựng nếp sống văn minh, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai đã giúp nhiều hộ dân xây dựng cuộc sống khấm khá hơn.

Đơn cử như gia đình chị Dương Thị Dùng, dân tộc Nùng, ở thôn Cao Lạng, với mô hình trồng xoài chuyên canh rộng 1,3 ha. Nhờ áp dụng kỹ thuật vào canh tác đã mang lại thu nhập cho gia đình từ 100 - 150 triệu đồng mỗi năm.

Chị Dương Thị Dùng chia sẻ: "Trước đây, chưa có béc tưới, tôi phải kéo vòi đến từng gốc. Từ khi lắp hệ thống này, công sức và thời gian giảm đáng kể, hiệu quả tưới cao hơn, cây đạt năng suất tốt hơn".

Chị Dương Thị Dùng đang kiểm tra béc tưới tại vườn xoài của gia đình

Đến nay, 100% trục đường xã, 85% đường thôn và 75% đường ngõ xóm ở xã Đắk Mil đã được bê tông hóa, cứng hóa sạch, đẹp; 100% thôn, bon có điện lưới quốc gia; trên 98% hộ dân có điện an toàn và sử dụng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 55,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,57%; tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh, trật tự giữ vững, ổn định.

Đổi thay từ nếp nghĩ, cách làm

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, thay đổi nhận thức của người dân được xem là yếu tố quan trọng để xây dựng nếp sống văn minh. Khi điều kiện kinh tế được cải thiện, người dân có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, dịch vụ y tế, công nghệ và những phương thức sản xuất, sinh hoạt tiến bộ.

Ông Tạ Thanh Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mil cho biết, các hủ tục hiện nay trên địa bàn hầu như không còn. Bà con DTTS đã thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình. Nhờ đó đã giảm tỷ lệ tảo hôn xuống thấp nhất, chỉ còn một, hai vụ. Người dân giờ đã chấp hành tốt quy định về nếp sống văn minh.

Ông Tạ Thanh Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mil khẳng định hủ tục của bà con trong vùng DTTS dần được xóa bỏ, đời sống người dân ngày càng văn minh hơn

Điều đáng ghi nhận là quá trình xây dựng đời sống văn minh không làm mất đi những giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với phát triển kinh tế và thay đổi nếp sống, người dân có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng.

Đây cũng là nền tảng để xây dựng đời sống mới theo hướng tiến bộ nhưng vẫn bảo tồn bản sắc. Xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp, đồng thời gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục đẹp và các giá trị văn hóa truyền thống đang trở thành yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển vùng đồng bào DTTS.

Nếp sống văn minh, hiện đại đang hiện hữu trên từng con đường, khu dân cư trong vùng đồng bào ở xã Đắk Mil

Từ những con đường khang trang đến sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, đời sống vùng đồng bào DTTS ở xã Đắk Mil đang chuyển biến từng ngày. Khi kinh tế được nâng lên, hủ tục dần được đẩy lùi, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, nếp sống văn minh đang trở thành động lực để người dân chung sức xây dựng bon làng ngày càng phát triển.