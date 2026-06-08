Chính trị Đối thoại, lắng nghe để phát huy dân chủ ở cơ sở Từ những cuộc đối thoại chuyên sâu về đất đai đến các diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, nhiều địa phương đang đổi mới cách phát huy dân chủ ở cơ sở. Không chỉ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các cuộc đối thoại còn giúp chính quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân.

Hội nghị đối thoại chuyên sâu về TTHC trong lĩnh vực đất đai của xã Trường Xuân đã giúp chính quyền có thêm cơ sở hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Đối thoại chuyên sâu để tìm tiếng nói chung

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều địa phương đã chú trọng đối thoại trực tiếp với Nhân dân, đồng thời lựa chọn những lĩnh vực người dân quan tâm để tổ chức đối thoại chuyên sâu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Hội nghị đối thoại chuyên sâu về “Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND xã Trường Xuân tổ chức vừa qua là minh chứng rõ nét. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân - Nguyễn Lê Giang, đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và phát sinh nhiều TTHC, kiến nghị trong thực tế. Vì vậy, MTTQ xã lựa chọn chuyên đề này để đối thoại nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Qua đó, chính quyền có thêm cơ sở hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC là hoạt động được xã Đắk Song chú trọng để nâng cao chất lượng hoạt động

Dù diễn ra trong thời gian ngắn, song hội nghị đã thu hút 46 lượt ý kiến tập trung vào các nội dung như cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và xử lý chồng lấn ranh giới. Người dân cũng kiến nghị nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là người già, dân tộc thiểu số... Ông Y Krăh ở bon Păng Sim, xã Trường Xuân chia sẻ: “Buổi đối thoại về đất đai rất thiết thực, giúp bà con hiểu rõ hơn các quy định, trình tự, thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện các TTHC. Chúng tôi mong địa phương tiếp tục tổ chức nhiều cuộc đối thoại như thế để người dân được giải đáp kịp thời, tránh đi lại nhiều lần”.

Nhiều người dân xã Trường Xuân kiến nghị nâng cao chất lượng giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai

Mở rộng kênh lắng nghe Nhân dân

Không chỉ dừng lại ở các cuộc đối thoại theo chuyên đề, nhiều địa phương còn tạo thêm nhiều kênh để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” do MTTQ các cấp tổ chức đã trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tạo không gian dân chủ để Nhân dân trực tiếp phản ánh những vấn đề từ thực tiễn. Việc diễn đàn được tổ chức ngay tại các thôn, bon đã phần nào giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, tạo điều kiện để những tâm tư, kiến nghị được tiếp nhận, phản hồi kịp thời.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Song Lê Năng Diệp, Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là hoạt động thiết thực nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Qua đó củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương. Thông qua diễn đàn, người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, thẩm quyền giải quyết của từng cấp; còn chính quyền có điều kiện nắm bắt sát thực tiễn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là hoạt động thiết thực nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân xã Đắk Song

Thực tế tại các diễn đàn được tổ chức ở bon Bu Jri và bon Blân cho thấy nhiều vấn đề thiết thực như: giao thông nông thôn, môi trường, điện chiếu sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng, TTHC và đời sống dân sinh đã được người dân thẳng thắn phản ánh, kiến nghị. Qua lắng nghe, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Song Niê Sơ Nghiêm đề nghị, MTTQ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chủ động tổng hợp các kiến nghị để phản ánh đến cấp có thẩm quyền. Đồng thời, UBND xã và các phòng chuyên môn cần nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của người dân.

Có thể thấy, các cuộc đối thoại chuyên đề và Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” đã trở thành kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Khi các ý kiến, kiến nghị của người dân được tiếp thu, phản hồi và giải quyết bằng những hành động cụ thể, dân chủ ở cơ sở được phát huy thực chất, niềm tin của Nhân dân tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.