An sinh - Cuộc sống Đối thoại với dân để tháo gỡ khó khăn từ cơ sở Ở Lâm Đồng, MTTQ Việt Nam các cấp đang hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần đưa những vấn đề phát sinh trong đời sống đến đúng nơi có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các ý kiến của Nhân dân được MTTQ tổng hợp, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Từ tiếng nói của dân

Tại Hội nghị gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vừa qua, những vấn đề được nêu đều gắn với đời sống, sản xuất và nhu cầu thực tế ở cơ sở. Ông K’Hem (xã Bảo Lâm 3) đã phản ánh khó khăn trong tiếp cận vốn để đầu tư sản xuất.

Ông K’Hem cho biết, mỗi ha sầu riêng cần khoảng 150 - 200 triệu đồng đầu tư, trong khi khả năng tiếp cận vốn vay còn hạn chế. “Bà con mong muốn, tỉnh quan tâm, làm việc với các ngân hàng, tạo điều kiện để bà con tiếp cận các nguồn vốn vay”, ông K’Hem kiến nghị. Từ một nhu cầu cụ thể trong sản xuất, kiến nghị được đặt ra tại diễn đàn của MTTQ để tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền.

Từ những tiếng nói cụ thể như vậy, vai trò cầu nối của MTTQ được thể hiện ở việc tập hợp, phản ánh và theo dõi kiến nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều cho biết: “MTTQ sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý và theo dõi, giám sát việc giải quyết. Như vậy, lắng nghe không dừng ở việc ghi nhận, mà được nối tiếp bằng các khâu chuyển tải và theo dõi kết quả”.

Ở cấp cơ sở, cách làm này cũng đang được cụ thể hóa bằng những cuộc đối thoại có nội dung sát với đời sống. Đơn cử, tại xã Đức An, trong tháng 8, người dân đã trực tiếp đối thoại với cấp ủy và chính quyền địa phương để nêu các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công, khu vực quy hoạch bô xít, cải cách thủ tục hành chính, môi trường và an toàn cho trẻ em... Lãnh đạo xã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; các vấn đề cần xác minh hoặc thuộc thẩm quyền cấp trên được ghi nhận, tổng hợp để kiến nghị giải quyết.

Đối thoại trực tiếp tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh ở cơ sở được trao đổi, làm rõ

Những cách làm như vậy đang được triển khai ở nhiều địa bàn, với hình thức phù hợp từng cơ sở. Tại xã Thuận An, mô hình “Ngày thứ 5 lắng nghe dân nói” được tổ chức định kỳ để lãnh đạo UBND xã trực tiếp tiếp nhận, giải đáp và xử lý phản ánh của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, vai trò của MTTQ được đặt trong mối liên hệ với chính quyền ở cơ sở: nắm vấn đề từ dân, chuyển đến nơi có trách nhiệm và theo dõi việc xử lý.

Để đối thoại đi đến việc cụ thể

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm, MTTQ cần hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Theo Bí thư Tỉnh ủy, MTTQ cần kịp thời tổng hợp, phản ánh, kiến nghị cấp ủy và phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, qua đó góp phần tạo đồng thuận, củng cố niềm tin. Trong triển khai nhiệm vụ, phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Từ những kiến nghị sát thực tế, các vấn đề về sản xuất và đời sống người dân được quan tâm giải quyết

Điều quan trọng là sau đối thoại, mỗi kiến nghị có địa chỉ xử lý, trách nhiệm thực hiện và kết quả phản hồi. Khi đó, tiếng nói của người dân mới được chuyển thành việc cụ thể; MTTQ cũng thực hiện đầy đủ hơn vai trò cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần giúp chính quyền nhận diện sớm vướng mắc, xử lý sát thực tiễn và củng cố đồng thuận từ cơ sở.