Đối thủ mới của Microsoft Surface: NEC Lavie BT53C trang bị chip Intel Core Ultra 7 và kết nối 5G NEC chính thức giới thiệu máy tính bảng Lavie BT53C sở hữu chip Intel Panther Lake, màn hình 500 nits siêu sáng cùng kết nối 5G linh hoạt, cạnh tranh trực tiếp với dòng Microsoft Surface.

NEC Personal Computers vừa bổ sung vào hệ sinh thái thiết bị di động mẫu máy tính bảng lai Windows cao cấp mang tên Lavie BT53C tại thị trường Nhật Bản. Mẫu máy 13 inch này được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với dòng Microsoft Surface nổi tiếng nhờ cấu hình mạnh mẽ, tính di động cao và khả năng kết nối linh hoạt.

Máy tính bảng Windows Lavie BT53C được trang bị vi xử lý Panther Lake mạnh mẽ.

Sức mạnh phần xử lý từ kiến trúc Intel Panther Lake và AI

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên NEC Lavie BT53C nằm ở cấu hình phần cứng bên trong. Thiết bị được trang bị nền tảng chip Intel Panther Lake tiên tiến với các tùy chọn vi xử lý bao gồm Intel Core Ultra 7 365, Core Ultra 5 335 hoặc Core Ultra 5 332. Sự nâng cấp này mang lại hiệu năng tính toán ấn tượng, đáp ứng tốt từ các tác vụ văn phòng hằng ngày cho đến những công việc đòi hỏi tài nguyên lớn.

Bên cạnh đó, các dòng chip mới còn tích hợp bộ xử lý thần kinh NPU đạt hiệu suất lên tới 49 TOPS. Điểm tựa phần cứng AI này giúp tối ưu hóa đáng kể khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị. Về khả năng đa nhiệm và lưu trữ, người dùng có thể lựa chọn dung lượng RAM LPDDR5X 16 GB hoặc 32 GB, đi cùng ổ cứng SSD PCIe NVMe dung lượng lên tới 512 GB.

Thiết kế gọn nhẹ kết hợp màn hình hiển thị chất lượng cao

Xét về mặt ngoại hình, Lavie BT53C sở hữu kích thước tổng thể 290 x 210 x 9.3 mm — xấp xỉ một tờ giấy A4 — cùng trọng lượng chỉ 866 g. Kích thước này giúp người dùng dễ dàng mang theo trong balo hoặc túi xách khi di chuyển.

Chân chống tích hợp giúp máy dễ dàng đứng vững trên nhiều bề mặt.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình cảm ứng IPS 13 inch với độ phân giải sắc nét 2.880 x 1.920 pixel. Đặc biệt, độ sáng tối đa đạt mức 500 nits giúp màn hình hiển thị rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh hoặc ngoài trời. Thiết bị cũng đi kèm chân chống (kickstand) tích hợp ở mặt lưng, cho phép điều chỉnh góc nghiêng linh hoạt khi đặt trên mặt bàn.

Khả năng kết nối hiện đại và hệ sinh thái phụ kiện tiện lợi

Đặc biệt, NEC Lavie BT53C hướng tới sự toàn diện trong kết nối khi hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất cùng tùy chọn mạng di động 5G. Hệ thống cổng kết nối ngoại vi gồm hai cổng Thunderbolt 4 đa năng, hỗ trợ cả sạc nhanh lẫn xuất hình ảnh ra màn hình ngoài.

Thiết bị đi kèm bàn phím tháo rời và bút cảm ứng.

Bàn phím tháo rời biến máy tính bảng thành một chiếc laptop tiện lợi.

Bàn phím tháo rời kết nối qua chấu Pogo Pin giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa chế độ máy tính bảng và máy tính xách tay. Trên bàn phím còn bố sinh khe cắm riêng biệt có chức năng sạc tự động cho bút cảm ứng đi kèm. Về khả năng chụp ảnh và đàm thoại, thiết bị trang bị camera trước 5 MP và camera sau 8 MP. Theo công bố từ nhà sản xuất, máy có thời lượng pin đạt khoảng 10.1 giờ xem video liên tục.

Bảng thông số kỹ thuật của NEC Lavie BT53C

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 7 365 / Core Ultra 5 335 / Core Ultra 5 332 NPU (AI) Lên đến 49 TOPS Bộ nhớ RAM 16 GB / 32 GB LPDDR5X Bộ nhớ trong Lên đến 512 GB PCIe NVMe SSD Màn hình 13 inch IPS, 2880 x 1920 pixel, độ sáng 500 nits Kết nối wireless Wi-Fi 7, Tùy chọn 5G Cổng kết nối 2 x Thunderbolt 4 Camera Trước 5 MP, Sau 8 MP Kích thước & Trọng lượng 290 x 210 x 9.3 mm, 866 g Thời lượng pin Lên đến 10.1 giờ (xem video)

Giá bán và thời điểm phát hành

Theo kế hoạch từ NEC PC, chiếc máy tính bảng Lavie BT53C sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Nhật Bản vào tháng 9 với mức giá khởi điểm từ 611.600 Yên (khoảng 3.746 USD). Mức giá này định vị Lavie BT53C ở phân khúc cao cấp, hướng tới người dùng doanh nhân và chuyên gia cần một thiết bị lai chạy Windows di động nhưng sở hữu hiệu năng mạnh mẽ.