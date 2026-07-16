Đối thủ mới của Shelly: Loạt thiết bị IoTorero nhận chứng nhận Works with Home Assistant Nhiều thiết bị của IoTorero vừa đạt chứng nhận "Works with Home Assistant", cho phép vận hành nội bộ qua ESPHome mà không cần đám mây, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu Shelly.

Trong thị trường thiết bị nhà thông minh (smart home), Shelly từ lâu đã là cái tên hàng đầu cho các giải pháp rơ-le và ổ cắm giá rẻ. Tuy nhiên, vị thế này đang bị thách thức bởi IoTorero (thuộc Athom Technology). Mới đây, hàng loạt thiết bị của thương hiệu này đã chính thức nhận chứng nhận "Works with Home Assistant", đánh dấu một bước tiến quan trọng trong khả năng tương thích và trải nghiệm người dùng.

Nhiều thiết bị của IoTorero hiện đã được chứng nhận chính thức.

Lợi thế từ chứng nhận Works with Home Assistant

Việc xây dựng một hệ thống nhà thông minh thường gặp rào cản về chi phí và sự phụ thuộc vào đám mây (cloud). Nhiều thiết bị hiện nay bắt buộc phải kết nối với máy chủ của nhà sản xuất, dẫn đến rủi ro về quyền riêng tư và mất khả năng điều khiển nếu dịch vụ bị ngừng hoạt động. Các nền tảng mã nguồn mở như Home Assistant ra đời để giải quyết vấn đề này bằng cách quản lý tập trung thiết bị từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Chứng nhận "Works with Home Assistant" đảm bảo các sản phẩm của IoTorero có khả năng thiết lập và tích hợp liền mạch. Đáng chú ý, các thiết bị này đạt được chứng nhận sớm hơn cả một số sản phẩm tương đương từ Shelly, tạo lợi thế cạnh tranh về mặt kỹ thuật trên thị trường.

Vận hành nội bộ hoàn toàn với phần mềm ESPHome

Điểm khác biệt lớn nhất của các thiết bị IoTorero là việc tích hợp sẵn phần mềm ESPHome ngay từ khi xuất xưởng. Đây là hệ thống được phát triển bởi chính đội ngũ đứng sau Home Assistant, cho phép thiết bị hoạt động hoàn toàn trong mạng nội bộ (local) mà không cần đến đám mây của nhà sản xuất.

Khả năng vận hành local mang lại ba lợi ích cốt lõi: tốc độ phản hồi nhanh hơn, tính bảo mật cao và độ bền vững lâu dài. Người dùng sẽ không còn lo lắng về việc thiết bị trở thành "cục gạch" nếu nhà sản xuất ngừng hỗ trợ máy chủ. Đây là yếu tố then chốt giúp IoTorero trở thành lựa chọn thay thế sáng giá cho các ông lớn trong ngành.

Danh mục sản phẩm và khả năng cạnh tranh về giá

Các thiết bị IoTorero vừa nhận chứng nhận bao gồm ổ cắm thông minh (smart plug), rơ-le mini, rơ-le điều khiển cửa gara và ổ cắm gắn tường. Mức giá của các sản phẩm này được đánh giá là rất cạnh tranh. Ví dụ, một bộ hai ổ cắm thông minh có giá khoảng 27 USD (chưa bao gồm phí vận chuyển).

Các thiết bị được chứng nhận bao gồm một ổ cắm thông minh.

Một rơ-le mini, ví dụ để lắp phía sau công tắc đèn.

Và một ổ cắm tường thông minh để lắp đặt trực tiếp.

Trong khi Shelly cũng sở hữu một số sản phẩm đạt chứng nhận tương tự, nhiều dòng sản phẩm bán chạy nhất của họ – như các loại ổ cắm thông minh đối đầu trực tiếp với IoTorero – hiện vẫn chưa có tên trong danh sách chứng nhận chính thức của Home Assistant. Điều này tạo điều kiện cho IoTorero thu hút nhóm người dùng ưu tiên tính ổn định và khả năng tích hợp sâu.