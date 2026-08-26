Đội trưởng Bruno Fernandes tin tân binh 70 triệu bảng Carlos Baleba sẽ nâng tầm Man United Sau khởi đầu thất vọng trước Hull City, tiền vệ Carlos Baleba cập bến Old Trafford với kỳ vọng gia cố tuyến giữa và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Bruno.

Thất bại bất ngờ 0-2 trước tân binh Hull City ngay ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh đã phơi bày điểm yếu chí mạng nơi tuyến giữa của Manchester United. Đội bóng của HLV Michael Carrick kiểm soát bóng nhưng thiếu hẳn sức chiến đấu và khả năng thu hồi bóng từ xa khi Youri Tielemans chưa thể đảm đương trọn vẹn vai trò của một tiền vệ đánh chặn cơ bắp.

Bruno và Baleba giờ đã là đồng đội. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép cơ bắp giải bài toán tuyến giữa

Để giải quyết khoảng trống khu trung tuyến, ban lãnh đạo INEOS đã hành động dứt khoát trên thị trường chuyển nhượng. Manchester United nhanh chóng chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự Carlos Baleba từ Brighton với mức phí chuyển nhượng 70 triệu bảng và chính thức công bố bản hợp đồng vào tối thứ Ba.

Sự hiện diện của tuyển thủ Cameroon 22 tuổi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ thủ quân Bruno Fernandes. Đương kim Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đánh giá rất cao bộ kỹ năng cũng như nền tảng thể chất phi thường mà người đàn em sở hữu.

Chia sẻ về tân binh đắt giá, Bruno Fernandes cho biết: "Carlos là một cầu thủ rất giàu năng lượng, sở hữu thể chất mạnh mẽ và có thể thúc đẩy toàn đội dâng cao nhờ khả năng kéo bóng ấn tượng. Đó là một nhân tố còn rất trẻ, đầy tiềm năng mà tôi tin rằng câu lạc bộ đã theo dõi suốt gần hai năm qua. Đây là thời điểm tuyệt vời để đội bóng chiêu mộ Carlos, và tôi tin người hâm mộ sẽ yêu mến cậu ấy."

Kế hoạch ra mắt và thời điểm thi đấu chính thức

Khả năng thoát pressing kết hợp sức mạnh tranh chấp tay đôi của Baleba được xem là lời giải then chốt giúp tuyến giữa Quỷ đỏ vận hành cân bằng hơn, giảm tải áp lực phòng ngự cho các tiền vệ tấn công.

Theo kế hoạch từ ban huấn luyện, Manchester United sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt Carlos Baleba trước đông đảo khán giả sân Old Trafford ngay trước thềm cuộc tiếp đón Ipswich Town. Do đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương nhẹ, tân binh 22 tuổi dự kiến sớm trở lại sân tập và có trận đấu ra mắt chính thức sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9.