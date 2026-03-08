Đội trưởng Indonesia tin VAR sẽ loại bỏ chiêu trò ở trận đại chiến với Việt Nam Trung vệ Rizky Ridho nhận định công nghệ VAR sẽ buộc cả Indonesia và Việt Nam phải thi đấu tỉnh táo hơn trong màn so tài quyết định tại ASEAN Cup 2026.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ mang tính chất của một trận đại chiến giành vé vào bán kết, mà còn là bài kiểm tra toàn diện về bản lĩnh và khả năng kiểm soát hành vi. Sự xuất hiện của công nghệ VAR chính là yếu tố then chốt hứa hẹn làm thay đổi hoàn toàn cục diện và thói quen chơi bóng của cả hai đội.

Yếu tố VAR và sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu

Những cuộc chạm trán giữa hai đại diện bóng đá Đông Nam Á từ lâu đã nổi tiếng bởi sự kịch tính, va chạm nảy lửa cùng bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trước thềm giờ G, cựu danh thủ Erol Iba từng đưa ra lời cảnh báo cho đội chủ nhà về lối đá ranh mãnh của đối thủ, cho rằng các cầu thủ Việt Nam rất tinh quái trong việc tạo ra những tình huống gây ức chế tâm lý.

Tuy nhiên, đội trưởng Rizky Ridho lại có góc nhìn thực tế và mang tính chiến thuật hơn. Trung vệ của tuyển Indonesia cho rằng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ đóng vai trò như một bộ lọc hành vi, buộc cầu thủ hai bên phải thi đấu bằng cái đầu lạnh.

Bên cạnh đó, việc mọi góc quay đều được ghi lại sẽ khiến các pha tiểu xảo hay khiêu khích không còn đất diễn. Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không sử dụng những chiêu trò như các năm trước, và Indonesia cũng bắt buộc phải chơi cẩn trọng tương tự để tránh những án phạt bất lợi từ trọng tài.

Rizky Ridho trong màu áo Indonesia.

Kỷ luật chiến thuật dưới thời HLV John Herdman

Đơn thuần dựa vào sự tỉnh táo là chưa đủ để giành chiến thắng trong một trận cầu đinh. Đội trưởng Ridho khẳng định ban huấn luyện Indonesia đã truyền đạt rất kỹ các phương án tác chiến cho toàn đội, đặc biệt là nhóm cầu thủ mới tham dự màn so tài này lần đầu.

Đặc biệt, việc duy trì sự tập trung tối đa và tuân thủ tuyệt đối sơ đồ cùng ý đồ chiến thuật của HLV John Herdman được xem là chìa khóa then chốt. Indonesia xác định Việt Nam là đối thủ có chất lượng đội hình đồng đều và từng đăng quang giải đấu, vì vậy trận đấu này là thước đo chính xác nhất cho năng lực thực sự của họ.

Lịch sử đối đầu và mục tiêu bán kết

Thống kê đối đầu gần đây cho thấy Indonesia từng sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Việt Nam vào đầu năm 2024. Dù vậy, thất bại 0-1 ở kỳ ASEAN Cup 2024 gần nhất đã chứng minh cục diện giữa hai đội luôn vô cùng khó lường. Bản thân Ridho khẳng định các con số trong quá khứ chỉ mang giá trị tham khảo và không ảnh hưởng đến quyết tâm hiện tại.

Một chiến thắng trên thánh địa Pakansari sẽ giúp đội giành trọn 3 điểm, qua đó mở rộng cánh cửa tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Màn so tài thượng đỉnh này sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 20h30 ngày 3/8.