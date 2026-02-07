Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non

Nhân viên tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo viên mầm non dạy các lớp mầm non từ 3 đến 5 tuổi thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.

Bà Trần Lệ Thủy (Cần Thơ) hỏi, căn cứ điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định hỗ trợ đối tượng tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thì những giáo viên mầm non đang trực tiếp dạy các lớp từ 3 đến 5 tuổi trong cơ sở giáo dục mầm non sẽ được hưởng chính sách 960.000 đồng/tháng, hay chỉ những giáo viên mầm non được phân công thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi (tổng hợp, thống kê, báo cáo, nhập số liệu lên phần mềm phổ cập,...) mới được hưởng chính sách? Nhân viên kế toán, nhân viên nấu ăn, nhân viên hỗ trợ, phục vụ (bảo vệ, tạp vụ,..) có được hưởng chính sách không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bao gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non.

Trong đó, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định, giáo viên mầm non dạy các lớp mầm non từ 3 đến 5 tuổi là một trong các đối tượng tham gia thực hiện phổ cập.

Căn cứ quy định trên, nhân viên tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo viên mầm non dạy các lớp mầm non từ 3 đến 5 tuổi thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.