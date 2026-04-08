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    Đối tượng nào được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút?

    04/08/2026 07:01

    Ông Lê Hùng (Huế) là giáo viên, công tác 22 năm ở xã đặc biệt khó khăn. Tháng 8/2020 ông được chuyển đến xã thuận lợi, đã hưởng trợ cấp chuyển vùng. Tháng 1/2026, xã ông công tác được công nhận là xã đặc biệt khó khăn. Ông Hùng hỏi, ông có được hưởng phụ cấp thu hút 70% nữa không?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Ngày 8/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng, Điều 4 quy định về chế độ phụ cấp thu hút và Điều 13 quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

    Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng điều kiện quy định tại các Điều trên được hưởng phụ cấp thu hút khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông Lê Hùng liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải đáp.


    Theo baochinhphu.vn
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      Chính sách
      Đối tượng nào được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút?
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