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    Đối tượng trộm chó ở TP Hồ Chí Minh bị bắt tại Lâm Đồng

    Nguyễn Luân 11/08/2026 16:00

    Sau khi phát hiện đồng bọn bị Công an xã Xuyên Mộc bắt giữ, H.Đ.H. điều khiển xe ô tô bỏ chạy theo Quốc lộ 55 về hướng Lâm Đồng nhưng bị lực lượng Công an xã Sơn Mỹ phối hợp chặn bắt.

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    Đối tượng H.Đ.H. tại thời điểm bị Công an xã Sơn Mỹ khống chế

    Sáng 11/8, Công an xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo từ Công an xã Xuyên Mộc, TP Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp truy bắt một đối tượng sử dụng xe ô tô chạy trên Quốc lộ 55 theo hướng Xuyên Mộc về Lâm Đồng.

    Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp tổ chức kiểm soát trên Quốc lộ 55, chủ động đón lõng phương tiện được Công an xã Xuyên Mộc thông báo.

    Đến gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51D-012.61 đang lưu thông trên Quốc lộ 55 qua địa bàn xã Sơn Mỹ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

    Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy. Công an xã Sơn Mỹ đã sử dụng phương tiện chuyên dụng truy đuổi, phối hợp chặn bắt chiếc xe tại khu vực thôn Tân Mỹ, xã Sơn Mỹ. Đối tượng H.Đ.H. sau đó được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc.

    Tại cơ quan công an, bước đầu, H.Đ.H. khai nhận đã cùng một số đối tượng từ Đắk Lắk xuống địa bàn Xuyên Mộc để bắt trộm chó. H. có nhiệm vụ điều khiển xe ô tô 7 chỗ đi theo để thu gom, vận chuyển chó.

    Khi biết các đối tượng trong nhóm bị Công an xã Xuyên Mộc phát hiện, bắt giữ, H. điều khiển xe bỏ chạy về hướng Lâm Đồng nhằm tránh bị bắt giữ. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Sơn Mỹ, H. đã bị lực lượng công an địa phương phối hợp truy bắt.

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    Số dụng cụ dùng để trộm chó được phát hiện trên xe do đối tượng H.Đ.H. điều khiển

    Qua kiểm tra, khám xét phương tiện, Công an xã Sơn Mỹ phát hiện trên xe có nhiều dụng cụ được các đối tượng sử dụng để bắt chó.

    Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Sơn Mỹ đã bàn giao H.Đ.H. cùng phương tiện và tang vật liên quan cho Công an xã Xuyên Mộc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

    Nguyễn Luân Nguyễn Luân

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      Pháp luật - Đời sống
      Đối tượng trộm chó ở TP Hồ Chí Minh bị bắt tại Lâm Đồng
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