Đối tượng xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba

Ông Hà Trọng Quí (Đồng Tháp) tham gia bộ đội, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (K) 2 năm 4 tháng (1985-1987), cấp bậc Trung sĩ.

Theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 57 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 1 năm trở lên thì được tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba. Ông Quí hỏi, ông cần làm thủ tục gì để được xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 57 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định:

"1. "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

… 3. Việc tặng hoặc truy tặng "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này có thời gian làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ hoặc làm nhiệm vụ quốc tế được quy định như sau:

a) Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 01 năm trở lên thì được tặng "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng Ba."

Căn cứ quy định nêu trên, việc xét tặng "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" áp dụng đối với cá nhân công tác trong Quân đội nhân dân tại thời điểm Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành (01/01/2024).

Trường hợp ông có thời gian công tác tại chiến trường Campuchia (K) từ năm 1985 đến 1987, trước thời điểm Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực nên không thuộc đối tượng để xét tặng "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" theo quy định.