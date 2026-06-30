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    Đội tuyển Hàn Quốc về nước trong vòng vây cảnh sát sau thất bại tại World Cup 2026

    Tuệ Nhân30/06/2026 07:48

    Trái ngược với kỳ vọng, thầy trò HLV Hong Myung-bo và Trưởng đoàn Park Hang-seo lặng lẽ rời sân bay Incheon rạng sáng 30/6 giữa sự phản đối của CĐV và lực lượng an ninh dày đặc.

    Bầu không khí tại sân bay quốc tế Incheon rạng sáng ngày 30/6 (giờ Seoul) không dành cho những người hùng. Thay vì những đóa hoa và tiếng reo hò, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trở về từ World Cup 2026 trong sự im lặng đáng sợ, được bao quanh bởi lực lượng cảnh sát chống bạo động và những ánh mắt đầy thất vọng của người hâm mộ xứ kim chi.

    An ninh thắt chặt tại cửa ngõ Incheon

    Ngay từ nửa đêm, sảnh đến của sân bay Incheon đã trở nên ngột ngạt. Nhà chức trách Hàn Quốc, rút kinh nghiệm từ những sự cố ném kẹo hoặc vật thể lạ nhắm vào đội tuyển trong quá khứ, đã triển khai một kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt. Khoảng 160 nhân sự an ninh và cảnh sát đã được bố trí dày đặc tại các lối đi chính để ngăn chặn mọi hành vi quá khích.

    Cảnh sát triển khai tại sân bay Incheon đón đội tuyển Hàn Quốc trở về từ World Cup 2026
    Lực lượng an ninh được triển khai dày đặc để bảo vệ đội tuyển trước nguy cơ bị người hâm mộ quá khích tấn công.

    Sự hiện diện của lực lượng cảnh sát chống bạo động cho thấy mức độ căng thẳng của dư luận sau màn trình diễn thất vọng tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Giới truyền thông Hàn Quốc cũng có mặt từ sớm, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy áp lực tại sảnh đến.

    Giới truyền thông Hàn Quốc tác nghiệp tại sân bay Incheon rạng sáng 30/6

    Đáng chú ý, số lượng cảnh sát tại nhiều khu vực thậm chí còn đông hơn cả người hâm mộ. Điều này phản ánh sự lo ngại của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) về một cuộc đón tiếp "đẫm nước mắt" và giận dữ từ công chúng.

    Lực lượng cảnh sát chống bạo động được huy động tại sảnh đến sân bay Incheon

    Nỗi đau của người dẫn đầu: Park Hang-seo và Hong Myung-bo

    Trưởng đoàn Park Hang-seo là một trong những người đầu tiên bước ra sảnh. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, người vốn nhận được nhiều sự kính trọng tại quê nhà, đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì thành tích không như ý của đội bóng. Gương mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi và ưu tư sau một hành trình đầy sóng gió.

    Trưởng đoàn Park Hang-seo xuất hiện tại sân bay Incheon sau World Cup 2026
    Trưởng đoàn Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì kết quả không tốt của đội tuyển.

    Ngay sau ông là HLV trưởng Hong Myung-bo. Đây là kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia này, và cả hai lần ông đều phải nếm trải vị đắng của sự thất bại. Hong Myung-bo bước đi với vẻ mặt nặng nề, không nhìn vào ống kính máy quay, trong khi phía sau ông là những biểu ngữ phản đối gay gắt từ các nhóm cổ động viên.

    HLV Hong Myung-bo bước ra sảnh đến với gương mặt nặng nề

    Nhiều cổ động viên đã giơ cao những tấm bảng yêu cầu ông từ chức, cho rằng phong cách huấn luyện của ông đã không còn phù hợp với bóng đá hiện đại và không phát huy được sức mạnh của dàn sao đang thi đấu tại châu Âu.

    Cổ động viên giơ biểu ngữ phản đối HLV Hong Myung-bo tại sân bay

    Sự tương phản giữa các ngôi sao

    Trong khi Lee Kang-in, người được đánh giá là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Hàn Quốc tại giải đấu lần này, giữ được vẻ bình thản khi bước ra ngoài, thì các đồng đội khác lại tỏ ra khá trầm tư. Lee Kang-in vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ sở Kim chi trong tương lai, bất chấp kết quả chung cuộc của đội bóng.

    Lee Kang-in bình thản trở về sau màn trình diễn cá nhân ấn tượng tại World Cup 2026
    Ngôi sao Lee Kang-in giữ thái độ bình tĩnh giữa vòng vây của truyền thông và người hâm mộ.

    Ngược lại, trung vệ Kim Min-jae và tiền đạo Hwang Hee-chan dường như không giấu nổi sự thất vọng. Kim Min-jae, người vốn được kỳ vọng sẽ là chốt chặn tin cậy ở hàng thủ, đã phải chịu nhiều chỉ trích vì những sai lầm cá nhân dẫn đến các bàn thua quan trọng.

    Kim Min-jae và Hwang Hee-chan lặng lẽ bước đi tại sân bay
    Trung vệ Kim Min-jae đối mặt với nhiều chỉ trích sau giải đấu thất bại

    Áp lực đè nặng lên KFA

    Người rời sân bay muộn nhất chính là Chủ tịch KFA, ông Chung Mong-kyu. Vị quan chức này chỉ xuất hiện sau khi các cầu thủ đã rời đi một thời gian khá dài, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Sự chậm trễ này được cho là để tránh những cuộc đối đầu trực tiếp với người hâm mộ đang giận dữ.

    Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu rời sân bay dưới sự bảo vệ của an ninh
    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-kyu đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về công tác quản lý.

    Việc KFA không tổ chức bất kỳ lễ đón chính thức nào cho thấy họ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Thất bại tại World Cup 2026 không chỉ là một kết quả thể thao, mà còn là một cú sốc tâm lý đối với quốc gia luôn coi bóng đá là niềm tự hào dân tộc. Những ngày tới chắc chắn sẽ là khoảng thời gian đầy biến động đối với thượng tầng bóng đá Hàn Quốc khi các quyết định về nhân sự và định hướng phát triển sẽ phải được đưa ra.

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          Đội tuyển Hàn Quốc về nước trong vòng vây cảnh sát sau thất bại tại World Cup 2026
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