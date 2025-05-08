Huấn luyện viên trưởng Okiyama Masahiko và đội trưởng Lưu Hoàng Vân nhấn mạnh đội tuyển U20 Nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến mục tiêu giành vé dự Vòng Chung kết giải châu Á 2026.

Huấn luyện viên trưởng Okiyama Masahiko (phải) và đội trưởng Lưu Hoàng Vân của đội tuyển U20 Nữ Việt Nam tham dự buổi họp báo. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sáng nay 5/8, huấn luyện viên trưởng và cầu thủ đại diện của hai đội tuyển U20 Nữ Việt Nam và U20 Nữ Singapore đã tham dự buổi họp báo trước thềm trận đấu ở bảng B, Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U20 Nữ châu Á 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U20 Nữ Việt Nam, ông Okiyama Masahiko cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến mục tiêu giành vé tham dự Vòng Chung kết của giải đấu.

"Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam đã tập trung từ ngày 1/7 và hoàn thành đúng kế hoạch chuẩn bị của ban huấn luyện. Đội cũng đã có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản để cải thiện kỹ chiến thuật và học hỏi thêm kinh nghiệm. Trong quá trình chuẩn bị không có cầu thủ nào bị chấn thương. Bản thân tôi không thấy áp lực và mục tiêu của chúng tôi là giành quyền tham dự Vòng Chung kết," nhà cầm quân người Nhật Bản tự tin trước trận ra quân ở bảng B.

Cùng tham dự buổi họp báo với huấn luyện viên trưởng Masahiko, đội trưởng Lưu Hoàng Vân nhấn mạnh đội tuyển U20 Nữ Việt Nam dành sự tôn trọng lớn với các đội ở bảng B đồng thời khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu vượt qua Vòng loại.

"Chúng tôi đặt mục tiêu rõ ràng và sẽ cố gắng để hiện thực hóa mục tiêu đó. Cá nhân tôi đã từng thi đấu cùng các đàn chị và học hỏi được nhiều điều từ tinh thần đến lối chơi, cùng nhau vượt qua khó khăn bằng sức mạnh của tinh thần đoàn kết," đội trưởng Lưu Hoàng Vân chia sẻ.

Về phía đội tuyển U20 Nữ Singapore, huấn luyện viên trưởng Fazrul Nawaz đánh giá cao nền bóng đá Việt Nam và nhấn mạnh ông cùng toàn đội sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất ở trận đấu với đại diện chủ nhà.

"Tôi từng nhiều lần chạm trán với đội tuyển Việt Nam khi còn là cầu thủ và các bạn đã thể hiện sức mạnh với 3 lần vô địch Giải Đông Nam Á. Các đội ở giải lần này đều là những đội tuyển mạnh và chúng tôi đã sẵn sàng để giành kết quả tốt ở cả 3 trận đấu vòng bảng," huấn luyện viên Fazrul Nawaz chia sẻ.

Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam (phải) sẽ đối đầu với đội tuyển U20 Nữ Singapore ở trận mở màn Vòng loại Giải Vô địch U20 Nữ châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ trong buổi họp báo, cầu thủ của đội tuyển U20 Nữ Singapore là Sarah Zu’risqha đánh giá đội tuyển U20 Nữ Việt Nam sẽ là một đối thủ "khó chơi."

"Các cầu thủ Việt Nam có kỹ năng, thể lực tốt và sẽ là đối thủ mang đến nhiều khó khăn, tuy nhiên đây là cơ hội để chúng tôi học hỏi và có thêm trải nghiệm, kinh nghiệm trong thi đấu," Sarah Zu’risqha chia sẻ.

Trận đấu giữa đội tuyển U20 Nữ Việt Nam và đội tuyển U20 Nữ Singapore sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày mai (6/8) tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)./.