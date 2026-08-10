Đội tuyển Việt Nam áp đảo bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026: Đình Bắc rực sáng cùng kỷ luật thép Thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng A, ghi dấu ấn đậm nét nhờ lối chơi kỷ luật cùng sự thăng hoa của chân sút Đình Bắc.

Đội tuyển Việt Nam khép lại chiến dịch vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng vị trí dẫn đầu bảng A đầy thuyết phục. Không chỉ thể hiện sức mạnh vượt trội về mặt điểm số, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn để lại dấu ấn lớn nhờ sự cân bằng giữa hiệu quả tấn công và tính kỷ luật trong lối chơi.

Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng. Ảnh: VFF.

Bản lĩnh kiểm soát và kỷ luật thép của thầy trò HLV Kim Sang-sik

Bên cạnh phong độ ấn tượng trên bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam còn trở thành đội bóng có chỉ số kỷ luật tốt nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026. Trong suốt chiến dịch, các cầu thủ Việt Nam chỉ phạm tổng cộng 24 lỗi, nhận 1 thẻ vàng và không có thẻ đỏ nào. Con số này cho thấy sự chủ động và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu xuất sắc của các học trò HLV Kim Sang-sik.

Trái ngược hoàn toàn với Việt Nam, đội tuyển Indonesia xếp cuối cùng ở bảng thống kê kỷ luật với 56 lần phạm lỗi và 10 thẻ vàng. Sự thiếu kiềm chế này đã phải trả giá đắt khi Indonesia chính thức bị loại sau trận hòa 1-1 trước Singapore ngày 7/8. Đây là lần thứ hai liên tiếp đại diện xứ vạn đảo dừng bước sớm tại đấu trường khu vực.

Giới chuyên môn nhận định HLV John Herdman bên phía Indonesia đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc bố trí nhân sự và hoàn toàn rơi vào bẫy chiến thuật do HLV Kim Sang-sik giăng sẵn. Không những vậy, tiền vệ nhập tịch Ivar Jenner cũng hứng chịu nhiều chỉ trích từ chuyên gia Bung Towel vì hành vi khiêu khích đối thủ ở phút thứ 55. Tình huống thiếu chuyên nghiệp này khiến trận đấu bị gián đoạn vì VAR, gián tiếp vô hiệu hóa áp lực mà Indonesia đang tạo ra và giúp Singapore lấy lại tinh thần để gỡ hòa.

Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và dấu ấn cá nhân

Trên mặt trận tấn công, tiền đạo Đình Bắc là cái tên thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam. Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 pha lập công, chân sút này góp công lớn đưa Việt Nam tiến thẳng vào bán kết.

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Theo hệ thống chấm điểm của SofaScore, Đình Bắc đứng thứ hai trong danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng với 8,05 điểm, chỉ chịu xếp sau Maung Maung Lwin của Myanmar (8,07 điểm - người ghi 1 bàn và có 4 kiến tạo). Sự hiệu quả của Đình Bắc phản ánh sự thăng hoa của hàng công tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam áp đảo danh sách top 10 cầu thủ hay nhất vòng bảng do SofaScore bình chọn khi đóng góp tới 4 gương mặt:

Đình Bắc : Xếp thứ 2 (8,05 điểm)

: Xếp thứ 2 (8,05 điểm) Lê Phạm Thành Long : Xếp thứ 4

: Xếp thứ 4 Hoàng Đức : Xếp thứ 6

: Xếp thứ 6 Hoàng Hên: Xếp thứ 8

Sự hiện diện đông đảo của các nhân tố Việt Nam trong nhóm đầu khẳng định tính đồng đều và sự ổn định trong hệ thống vận hành của HLV Kim Sang-sik.

Cục diện bán kết: Sự thực dụng của Thái Lan và lời đe dọa từ Malaysia

Ở phía còn lại của giải đấu, đội tuyển Thái Lan dù tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới vẫn phải nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ vì lối đá thiếu bắt mắt. Trả lời truyền thông, HLV Anthony Hudson khẳng định ông ưu tiên tính thực dụng để đạt kết quả tốt nhất. Việc chủ động đá chậm và xoay tua đội hình là phương án bắt buộc nhằm bảo toàn thể lực cho các trụ cột trong lịch thi đấu dày đặc.

Trong khi đó, đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết là Malaysia cũng đang tràn đầy tự tin. Tiền vệ nhập tịch Mohamadou Sumareh cho biết dù đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, Malaysia không hề e sợ và sẵn sàng tạo ra bất ngờ ở loạt trận knock-out sắp tới.