Đội tuyển Việt Nam cần sửa chữa sai lầm hàng thủ trước bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia Dù đứng đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với 10 điểm, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều lỗ hổng nguy hiểm trước thềm đại chiến với Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng vị trí dẫn đầu bảng A với 10 điểm cùng 13 bàn thắng. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy là một thực tế báo động: hệ thống phòng ngự dưới thời HLV Kim Sang-sik đang để lộ quá nhiều khoảng trống trước thềm vòng bán kết gặp Malaysia.

HLV Kim Sang-sik và các học trò vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại. Ảnh: VFF

Thắng lợi 3-1 trước Campuchia tại sân Mỹ Đình không thể che đậy những chập choạng nơi tuyến dưới của "Những chiến binh Sao Vàng". Nếu các chân sút đối phương chắt chiu hơn, cái giá phải trả của đội chủ nhà có thể đã không chỉ dừng lại ở một bàn thua.

Những mắt xích chao đảo nơi hệ thống phòng ngự

Vấn đề của tuyến dưới không chỉ nằm ở khâu bọc lót mà bắt nguồn từ các sai lầm cá nhân mang tính hệ thống. Ngay trong hiệp một, đường chuyền về thiếu lực của Phạm Xuân Mạnh đã đẩy Nguyễn Thành Chung vào thế bị động, vô tình mở ra cơ hội nguy hiểm cho tiền đạo Campuchia. Dù may mắn thoát thua, tình huống này phơi bày sự thiếu tập trung và tính đồng bộ giữa các vị trí.

Bên cạnh đó, khả năng chống phản công và kiểm soát khoảng trống sau lưng hàng hậu vệ của tuyển Việt Nam tỏ ra đặc biệt yếu kém. Lối chơi dâng cao khiến khối phòng ngự liên tục bị nách trung vệ khai thác. Thủ môn Lê Giang Patrik đã nhiều lần phải đóng vai thủ môn quét bất đắc dĩ, lao ra khỏi vòng cấm để bọc lót cho sự chậm chạp của các đồng đội.

Campuchia có thể chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam cho thấy những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Ảnh: VFF

Sự chuệch choạc ấy cụ thể hóa bằng bàn thua ở phút 71. Xuân Mạnh tiếp tục mắc lỗi vị trí khi không thể theo kèm Bento, tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương thoát xuống lạnh lùng gỡ hòa 1-1. Sự thiếu ổn định còn lan rộng khi Thành Chung lúng túng trong luân chuyển bóng từ phần sân nhà, còn Lê Giang Patrik cũng bỏ ngỏ sự an toàn ở một vài tình huống cản phá cú sút xa.

Thách thức cực đại từ bài toán mang tên Malaysia

Chính HLV Kim Sang-sik cũng không giấu giếm sự thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận sự mất tập trung của toàn đội và cam kết sẽ chấn chỉnh ngay lập tức trong các buổi tập chuẩn bị cho vòng knock-out.

Sự điều chỉnh này là yêu cầu bắt buộc, bởi Malaysia ở bán kết sở hữu đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Campuchia. Đội nhì bảng B nổi tiếng với phong cách đá thực dụng, chuyển trạng thái nhanh cùng nền tảng thể lực dồi dào. Các tiền đạo Malaysia có tốc độ và khả năng chớp thời cơ cực kỳ nhạy bén – những phẩm chất sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sự lơi lỏng nào.

Tại đấu trường knock-out nghiệt đà, một sai lầm nhỏ cũng đủ để đập tan hy vọng vô địch. Việc gia cố bức tường thép trước khung thành của Lê Giang Patrik không chỉ giúp bảo vệ thành quả phòng ngự, mà còn là điểm tựa chiến thuật duy nhất để các ngôi sao trên hàng công yên tâm tỏa sáng.