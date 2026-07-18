Đội tuyển Việt Nam chốt sân nhà AFF Cup 2026 và bước ngoặt của Phan Văn Đức Sân Mỹ Đình chính thức trở thành điểm tựa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup 2026, trong khi Phan Văn Đức quyết định rời Thủ đô để tìm lại bản ngã.

Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động quan trọng cả về mặt chiến lược lẫn nhân sự trước thềm mùa giải mới. Tâm điểm là quyết định về sân nhà của đội tuyển quốc gia tại chiến dịch AFF Cup 2026 và những thương vụ chuyển nhượng hứa hẹn làm thay đổi cán cân sức mạnh tại V-League.

Sân Mỹ Đình: Điểm tựa tinh thần cho chiến dịch AFF Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức xác nhận sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là "thánh địa" của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026. Đây không chỉ là một quyết định về địa điểm thi đấu mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam chọn Mỹ Đình là sân nhà tại AFF Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sau gần hai năm luân chuyển qua nhiều địa phương, việc trở lại một sân vận động có sức chứa lớn và giàu truyền thống như Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực khủng khiếp lên các đối thủ. Đối với HLV Kim Sang-sik, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài Mỹ Đình chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện sức mạnh tâm lý cho các chiến binh sao vàng trong mục tiêu đòi lại ngôi vương khu vực.

Phan Văn Đức và hành trình tìm lại hào quang tại TP.HCM

Ở cấp độ câu lạc bộ, thương vụ Phan Văn Đức gia nhập Công an TP.HCM theo dạng cho mượn từ Công an Hà Nội đang tạo nên cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Đây được xem là bước đi chiến lược của cả hai bên khi Công an TP.HCM đang ráo riết làm mới đội hình cho mùa giải 2026-2027.

Phan Văn Đức chuyển tới Công an TP.HCM theo dạng cho mượn. Ảnh: Công an Hà Nội.

Từng là "ngòi nổ" quan trọng trong chiến tích Thường Châu 2018, Phan Văn Đức đã phải trải qua giai đoạn khó khăn do chấn thương đứt dây chằng dai dẳng. Việc chuyển đến môi trường mới tại TP.HCM là cơ hội vàng để tiền vệ này thoát khỏi băng ghế dự bị tại Thủ đô, qua đó tìm lại cảm giác bóng và phong độ đỉnh cao vốn có.

Biến động nhân sự: Viktor Lê và những chuyển động tại khu vực

Bên cạnh Phan Văn Đức, tương lai của tiền vệ Việt kiều Viktor Lê cũng đang là dấu hỏi lớn. Cầu thủ sinh năm 2003 nhiều khả năng sẽ rời Hà Tĩnh để gia nhập những đội bóng có tiềm lực tài chính và tham vọng lớn hơn như Công An Hà Nội hoặc PVF - CAND. Sự ra đi của Viktor Lê có thể để lại khoảng trống lớn trong sơ đồ chiến thuật của Hà Tĩnh nhưng lại mở ra bước ngoặt mới cho sự nghiệp của cá nhân anh.

Trong khi đó, ở bình diện khu vực, đội tuyển Malaysia nhận tin không vui khi ngôi sao nhập tịch Richard Chin chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2026. Câu lạc bộ Ross County (Scotland) đã từ chối nhả người do giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA Days và trùng với lịch thi đấu quan trọng của câu lạc bộ vào đầu tháng 8.

Ngược lại, bóng đá Indonesia tiếp tục đón tin vui từ châu Âu khi trung vệ trụ cột Elkan Baggott chính thức gia nhập Millwall FC tại giải Hạng Nhất Anh (Championship). Với chiều cao ấn tượng và kinh nghiệm dày dặn tại các cấp độ bóng đá Anh, Baggott được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng thủ của Millwall cũng như duy trì phong độ ổn định cho đội tuyển xứ vạn đảo.