Đội tuyển Việt Nam dồn sức phục hồi thể lực trước trận tái đấu Malaysia tại ASEAN Cup 2026 Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik tích cực chuẩn bị cho trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 với ưu tiên hàng đầu là thể lực.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 mang lại lợi thế vô cùng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì cuốn vào niềm vui chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị cho trận tái đấu, trong đó bài toán phục hồi thể lực được đặt lên hàng đầu.

Bài toán thể lực sau 90 phút tiêu tốn năng lượng

Sau trận chiến căng thẳng tại Kuala Lumpur với bàn mở tỷ số của tiền đạo Nguyễn Xuân Son cùng tình huống phản lưới nhà của Faris, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ngay về Hà Nội. Lịch thi đấu dồn dập và việc di chuyển liên tục đang là thử thách không nhỏ đối với thể trạng của các tuyển thủ.

Theo thông tin chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ưu tiên số một của toàn đội lúc này là giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất. Ban huấn luyện đã thiết kế giáo án thả lỏng, kết hợp liệu pháp phục hồi chuyên sâu trước khi bước vào các bài tập chuyên môn tiếp theo.

Sự thận trọng của HLV Kim Sang-sik trước giờ G

Dù nắm lợi thế cách biệt hai bàn, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết. Chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn đánh giá toàn đội mới chỉ hoàn thành 50% mục tiêu đề ra và yêu cầu các học trò không được phép chủ quan.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều chông gai phía trước. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập chiến thuật trên sân vận động Mỹ Đình vào chiều 18/8. Đây là thời điểm then chốt để ban huấn luyện rà soát lại sơ đồ tác chiến, khắc phục những chệch đạc trong khâu phòng ngự từng xuất hiện ở trận lượt đi và chốt phương án nhân sự tối ưu.

Thách thức từ sự phản công của đối thủ

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8 tại sân vận động Mỹ Đình. Ở thế không còn gì để mất, Malaysia chắc chắn sẽ dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ sớm nhằm lật ngược thế cờ.

Dù vậy, lợi thế về mặt tỷ số cùng tâm lý thi đấu vững vàng và kỷ luật chiến thuật được HLV Kim Sang-sik xây dựng là cơ sở vững chắc để đại diện Việt Nam làm chủ cuộc chơi. Nếu duy trì sự tập trung và đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất, tấm vé tiến vào trận chung kết hoàn toàn nằm trong tầm tay của các chiến binh Sao Vàng.