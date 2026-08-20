Đội tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026 cùng kỷ lục 24 trận bất bại Tuyển Việt Nam chính thức bước vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan sau khi vượt qua Malaysia 4-0, đồng thời xác lập chuỗi 24 trận bất bại lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 đầy thuyết phục sau chiến thắng với tổng tỷ số 4-0 trước Malaysia ở hai lượt trận bán kết. Thắng lợi này không chỉ đưa thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đến cuộc đối đầu duyên nợ với Thái Lan mà còn chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới cho bóng đá khu vực.

Tuyển Việt Nam tự tin hướng tới trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

Xác lập kỷ lục 24 trận bất bại và màn tái đấu duyên nợ

Kéo dài chuỗi trận không thua lên con số 24 (bao gồm 21 chiến thắng và 3 trận hòa, ghi 63 bàn và chỉ thủng lưới 10 lần), tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã chính thức phá vỡ kỷ lục 21 trận bất bại Đông Nam Á do tuyển Thái Lan nắm giữ từ giai đoạn 1995-1996. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng khi hai đại diện hàng đầu khu vực chạm trán nhau tại chung kết giải bóng đá Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 4 trong lịch sử.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào tối 22/8 trên sân Rajamangala, trước khi hai đội bước vào trận lượt về quyết định vào tối 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Bài toán thể lực và sự ghi nhận từ đối thủ

Dù đánh bại Malaysia 2-0 ở lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh việc giúp các học trò hồi phục thể trạng là ưu tiên hàng đầu. Toàn đội chỉ có vỏn vẹn hai ngày nghỉ trước khi di chuyển sang Thái Lan thi đấu trận lượt đi.

Về phía đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận sự vượt trội của tuyển Việt Nam: "Dù thua 2 trận nhưng tôi vẫn tự hào về các học trò. Việt Nam sở hữu đội hình mạnh, chuẩn bị tốt và đang hướng tới việc bảo vệ ngôi vô địch. Việc đối đầu với họ giúp các cầu thủ của chúng tôi trưởng thành hơn."

Nguyễn Xuân Son bùng nổ, đóng góp lớn vào chuỗi trận ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Song tấu Xuân Son - Đình Bắc và khát vọng tập thể

Trận bán kết lượt về tiếp tục chứng kiến phong độ xuất sắc của bộ đôi tấn công Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc. Cú đúp bàn thắng giúp Xuân Son vươn lên cân bằng thành tích 5 pha lập công của Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới. HLV Kim Sang-sik thể hiện sự kỳ vọng lớn khi hóm hỉnh đặt mục tiêu cho chân sút gốc Brazil ghi thêm 3 bàn vào lưới Thái Lan ở hai trận chung kết.

Dù vậy, cả Xuân Son lẫn Đình Bắc đều khẳng định danh hiệu cá nhân không phải ưu tiên hàng đầu. Đích đến duy nhất của toàn đội lúc này là bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Đình Bắc, đánh giá tài năng trẻ này sở hữu thể lực dồi dào và đủ tiềm năng chơi bóng tại châu Âu nếu tiếp tục hoàn thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự.