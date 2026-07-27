Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan phô diễn sức mạnh áp đảo ở lượt trận mở màn ASEAN Cup 2026 Loạt trận mở màn ASEAN Cup 2026 chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Việt Nam và Thái Lan, cùng màn lội ngược dòng bản lĩnh của Malaysia và Singapore.

Loạt trận mở màn ASEAN Cup 2026 đã diễn ra với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ sự bùng nổ bàn thắng của các ứng viên hàng đầu đến tinh thần chiến đấu ngoan cường của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ nhóm đội bóng bị đánh giá thấp, các đại gia Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore vẫn khẳng định được giá trị của hai từ bản lĩnh.

Đòn phô diễn sức mạnh của Việt Nam và Thái Lan

Với vị thế của nhà đương kim vô địch, Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên màn chào sân áp đảo hoàn toàn khi đè bẹp Timor Leste với tỷ số 7-0. Điểm sáng lớn nhất trong chiến thuật của HLV Kim Sang-sik chính là khả năng áp đặt lối chơi tấn công đa dạng, biến hóa. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc rực sáng với một cú hat-trick đẳng cấp, trở thành ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công.

ĐT Việt Nam vui vẻ trên sân tập sau khi hủy diệt Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Ở chiều ngược lại tại bảng B, Đội tuyển Thái Lan cũng khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng đậm đà 5-0 trước Lào. Việc giành những chiến thắng tưng bừng ngay trận ra quân không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp Việt Nam và Thái Lan tạo ra lợi thế rất lớn về hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua tại vòng bảng.

Tín hiệu tích cực từ nhóm đội chiếu dưới

Trước khi giải đấu khởi tranh, khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng thường được đo đếm bằng thứ hạng FIFA hay giá trị đội hình. Dẫu vậy, diễn biến thực tế đã chứng minh bóng đá khu vực đang dần thu hẹp khoảng cách nếu các đội bóng lớn tỏ ra lơ là. Myanmar và Campuchia chính là hai cái tên mang đến những bất ngờ thú vị.

Tại bảng B, Myanmar khiến Malaysia phải trải qua những phút giây bàng hoàng khi Myat Kaung Khant xé lưới đối thủ ngay từ phút thứ 10. Thay vì co cụm tử thủ, Myanmar tự tin chơi đôi công sòng phẳng. Trong khi đó ở bảng A, Campuchia thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về kỷ luật chiến thuật, khiến Singapore phải trầy da tróc vảy mới có thể giành điểm.

Bản lĩnh vượt khó của Malaysia và Singapore

Bên cạnh những đòn phủ đầu bất ngờ, bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh mới là yếu tố định hình nên một đội bóng lớn. Dù bị dẫn trước từ sớm, Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Cú đúp đẳng cấp của Paulo Josue ở các phút 52 và 57 đã giúp Mãnh hổ lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1.

Kịch bản kịch tính tương tự cũng xuất hiện trong cuộc đối đầu giữa Singapore và Campuchia. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng, siêu phẩm của Ilhan Fandi đã định đoạt chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Sư tử đảo quốc. Việc biết cách kết liễu đối thủ vào khoảnh khắc quyết định chính là dấu ấn của những ứng viên vô địch.

Xuân Son và đồng đội đang chuẩn bị cho trận Singapore. (Ảnh: VFF)

Chiến thắng hủy diệt ở ngày ra quân mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vương. Ngay sau trận đấu với Timor Leste, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã nhanh chóng trở lại sân tập để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore tại Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 31/7.