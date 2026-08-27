Thể thao 360 Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình: 5 trận hòa, 3 trận thua Dù vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể phá dớp trước Thái Lan tại Mỹ Đình. Tính các cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển quốc gia cấp A, Việt Nam đã gặp Thái Lan 8 lần tại sân đấu này nhưng chỉ có 5 trận hòa và nhận 3 thất bại.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi tại Bangkok, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Đây là một đêm đáng nhớ với bóng đá Việt Nam, nhưng đồng thời cũng nối dài một thống kê khá đặc biệt: đội tuyển Việt Nam vẫn chưa từng đánh bại đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong các cuộc đối đầu cấp đội tuyển A.

Lịch sử Việt Nam vs Thái Lan trên sân Mỹ Đình

Tính từ trận bán kết AFF Championship 2007 đến chung kết ASEAN Cup 2026, hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan đã có 8 lần đối đầu tại Mỹ Đình.

Ngày Trận đấu Giải đấu Kết quả 24/1/2007 Việt Nam vs Thái Lan Bán kết lượt đi AFF Championship 2007 0-2 16/11/2008 Việt Nam vs Thái Lan T&T Cup 2008 2-2 28/12/2008 Việt Nam vs Thái Lan Chung kết lượt về AFF Cup 2008 1-1 13/10/2015 Việt Nam vs Thái Lan Vòng loại World Cup 2018 0-3 19/11/2019 Việt Nam vs Thái Lan Vòng loại World Cup 2022 0-0 13/1/2023 Việt Nam vs Thái Lan Chung kết lượt đi AFF Cup 2022 2-2 10/9/2024 Việt Nam vs Thái Lan Giao hữu quốc tế 1-2 26/8/2026 Việt Nam vs Thái Lan Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 2-2

Các dữ liệu lịch sử ghi nhận Việt Nam lần lượt hòa Thái Lan 2-2 tại T&T Cup 2008, hòa 1-1 ở chung kết AFF Cup 2008, thua 0-3 tại vòng loại World Cup 2018, hòa 0-0 tại vòng loại World Cup 2022, hòa 2-2 ở chung kết AFF Cup 2022 và thua 1-2 trong trận giao hữu tháng 9/2024.

Riêng lần đầu hai đội tuyển quốc gia gặp nhau tại Mỹ Đình vào ngày 24/1/2007, Việt Nam thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi giải vô địch Đông Nam Á.

Sau trận hòa 2-2 ngày 26/8/2026, thành tích của Việt Nam trước Thái Lan tại Mỹ Đình ở cấp đội tuyển A là:

8 trận

0 chiến thắng

5 trận hòa

3 thất bại

8 bàn thắng

14 bàn thua

Việt Nam hai lần suýt phá dớp ở chung kết Đông Nam Á

Đáng chú ý, hai trong số những lần Việt Nam tiến rất gần chiến thắng trước Thái Lan tại Mỹ Đình đều xuất hiện ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á.

Ngày 28/12/2008, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup với lợi thế thắng 2-1 trên đất Thái Lan. Thái Lan vượt lên dẫn trước tại Mỹ Đình, trước khi Lê Công Vinh đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối. Việt Nam không thắng trận đấu, nhưng kết quả đó đủ để thầy trò HLV Henrique Calisto lần đầu đăng quang AFF Cup.

Đến chung kết lượt đi AFF Cup 2022 ngày 13/1/2023, Tiến Linh mở tỷ số cho Việt Nam nhưng Thái Lan ghi liên tiếp hai bàn để dẫn ngược. Văn Thanh lập công cuối trận, giúp đội chủ nhà giữ lại tỷ số hòa 2-2.

Kịch bản tương tự lại xuất hiện ngày 26/8/2026. Việt Nam hai lần bị Thái Lan vượt lên dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ, trong đó pha phản lưới của Wanchai ở thời gian bù giờ ấn định tỷ số 2-2. Kết quả hòa lần này vẫn đủ để Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 và nâng cúp ngay tại Mỹ Đình.

Chưa thắng tại Mỹ Đình nhưng Việt Nam liên tục hạ Thái Lan ở nơi khác

Thống kê tại Mỹ Đình càng trở nên đặc biệt bởi Việt Nam không thiếu những chiến thắng đáng nhớ trước Thái Lan trên các sân đấu khác.

Ở chung kết AFF Cup 2008, Việt Nam từng thắng 2-1 ngay tại Bangkok. Năm 2019, đội tuyển tiếp tục đánh bại Thái Lan 1-0 tại King's Cup. Đến chung kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam thắng 2-1 ở Việt Trì rồi thắng tiếp 3-2 trên đất Thái Lan để đăng quang.

Mới nhất, ngày 22/8/2026, Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan với cách biệt từ hai bàn trở lên trên sân đối phương.

Bởi vậy, sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, một trong những cột mốc còn thiếu của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu nhiều duyên nợ này vẫn là một chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan ngay tại sân Mỹ Đình.

Lưu ý: Thống kê trên chỉ tính các trận giữa hai đội tuyển quốc gia nam cấp A. Trận Agribank Cup 2004, Việt Nam thắng 2-1 trước đội hình Thái Lan B tại Mỹ Đình, không được tính vào chuỗi đối đầu này. Tương tự, Agribank Cup 2006 có đối thủ là đội Olympic/U23+ của Thái Lan. Các nguồn thời điểm đó cũng xác định rõ tính chất lực lượng của hai đội Thái Lan này.