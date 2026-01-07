Dolphin Emulator sửa lỗi hiệu ứng Bloom: Bước đột phá cho đồ họa GameCube và Wii 4K Sau nhiều năm chờ đợi, trình giả lập Dolphin đã chính thức khắc phục lỗi bóng ma do hiệu ứng Bloom gây ra, cho phép game thủ trải nghiệm các siêu phẩm GameCube và Wii ở độ phân giải cao với chất lượng hình ảnh hoàn hảo.

Dolphin Emulator, trình giả lập GameCube và Wii nổi tiếng, vừa công bố một bước tiến quan trọng trong báo cáo tiến độ mới nhất. Đội ngũ phát triển đã xử lý thành công một trong những lỗi đồ họa tồn tại lâu đời nhất: sự cố hiệu ứng Bloom bị lỗi khi chạy ở độ phân giải cao.

Hiệu ứng Bloom HDR đã được khắc phục trên Dolphin ở độ phân giải cao.

Giải quyết triệt để hiện tượng "bóng ma" trên đồ họa độ phân giải cao

Trong nhiều năm qua, người dùng Dolphin khi tăng độ phân giải (upscaling) để chơi game trên màn hình hiện đại thường gặp phải hiện tượng "bóng ma" (ghosting) hoặc mờ nhòe nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ cách phần cứng GameCube và Wii xử lý hiệu ứng Bloom – một kỹ thuật tạo ra vầng sáng xung quanh các vật thể rực rỡ.

Trước đây, để khắc phục tình trạng này, người chơi chỉ có hai lựa chọn không mấy lý tưởng: một là giữ nguyên độ phân giải SD thấp nguyên bản của trò chơi, hai là sử dụng các bản mod hoặc mã Gecko để xóa bỏ hoàn toàn hiệu ứng Bloom. Cả hai cách này đều làm giảm đáng kể trải nghiệm thị giác của những tựa game kinh điển.

Sự lột xác của các tựa game kinh điển

Bản cập nhật mới mang lại sự thay đổi đáng kinh ngạc cho hàng chục trò chơi sử dụng nhiều hiệu ứng Bloom như Xenoblade Chronicles, Metroid Prime Trilogy, Super Mario Galaxy, Sonic Colors và Donkey Kong Country Returns. Ngay cả những trò chơi có ngân sách thấp hơn như Okami hay Shadow The Hedgehog cũng được hưởng lợi từ cải tiến này.

Hiệu ứng Bloom trên các tinh thể trong Xenoblade Chronicles tạo ra các vết nhiễu rõ rệt trước khi sửa lỗi.

Bản sửa lỗi đã loại bỏ hoàn toàn vấn đề này, giúp hình ảnh trong trẻo hơn.

Trong Sonic Colors, hiện tượng ghosting trước đây có thể bao trùm gần như toàn bộ khung cảnh, khiến hình ảnh trở nên cực kỳ khó chịu. Với bản sửa lỗi, các chi tiết kết cấu và độ tương phản được giữ lại sắc nét, ngay cả khi người dùng kích hoạt các tính năng hiện đại như Auto HDR.

Hiệu ứng Bloom trong Sonic Colors gây ra hiện tượng bóng ma bao trùm toàn bộ khung cảnh.

Sau khi sửa lỗi, các chi tiết kết cấu và độ tương phản trở nên sắc nét hơn nhiều.

Đối với Metroid Prime, lỗi Bloom thường xuất hiện dưới dạng các bóng mờ xung quanh bề mặt vật thể do hiệu ứng biến dạng nhiệt. Bản cập nhật mới đã loại bỏ hoàn toàn các tạo vật (artifacts) không mong muốn này.

Trong Metroid Prime, hiệu ứng Bloom biến dạng nhiệt tạo ra bóng ma quanh các bề mặt.

Với bản sửa lỗi mới trong Metroid, các lỗi hình ảnh này đã biến mất.

Cách kích hoạt và các tính năng bổ sung

Để trải nghiệm những cải tiến này, người dùng cần truy cập vào mục Graphics Mods trong phần cài đặt trò chơi và kích hoạt tùy chọn "Bloom Blurred". Đây là một phần của nỗ lực tối ưu hóa sâu rộng mà đội ngũ Dolphin đã thực hiện trong thời gian qua.

Đồ họa chính thức của GBA Player trên Dolphin.

Bên cạnh việc sửa lỗi Bloom, bản cập nhật lần này còn đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng khác bao gồm:

Hỗ trợ Game Boy Player : Một nỗ lực phát triển khổng lồ cho phép chơi các tựa game GBA thông qua trình giả lập.

: Một nỗ lực phát triển khổng lồ cho phép chơi các tựa game GBA thông qua trình giả lập. Âm thanh riêng biệt cho từng Wii Remote.

Cải thiện khả năng cắt ảnh (cropping) và nhiều tinh chỉnh hiệu năng khác.

Việc khắc phục thành công lỗi Bloom không chỉ là một cải tiến kỹ thuật mà còn giúp bảo tồn giá trị hình ảnh nguyên bản của các trò chơi GameCube và Wii trên các nền tảng phần cứng hiện đại.