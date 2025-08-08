An sinh - Cuộc sống Đơn Dương củng cố khối đại đoàn kết toàn dân Xã Đơn Dương (Lâm Đồng) có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, gần 60% dân cư là người có đạo. Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã coi trọng việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xã Đơn Dương sáp nhập từ các xã Đạ Ròn, Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ. Địa phương có gần 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và gần 60% dân số là người có đạo. Trong bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đơn Dương tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Cán bộ xã Đơn Dương động viên người dân bị thiệt hại nặng bởi mưa bão trong tháng 7 vừa qua

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã Đạ Ròn, Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Qua đó, phong trào đã đi đúng và trúng vào những vấn đề còn hạn chế ở từng địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, đến nay, xã Đơn Dương có 12/33 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh và 13 khu đạt chuẩn cấp huyện.

Thông qua đó, nhiều mô hình đã được thành lập, duy trì hiệu quả, như: mô hình “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về bảo đảm an ninh trật tự”; “Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường” do MTTQ xã chủ trì; mô hình “Tuyến đường thắp sáng làng quê” do Đoàn Thanh niên chủ trì; mô hình “5 không - 3 sạch”, “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì; mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và hợp tác xã do Hội Nông dân chủ trì; mô hình “Cựu chiến binh tự quản” về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế do Hội Cựu chiến binh chủ trì... Những mô hình này không những phát huy sức mạnh của toàn dân, mà còn tạo sự kết nối chặt chẽ giữa các dân tộc anh em, giữa đồng bào có đạo và không có đạo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số với chủ yếu là dân tộc bản địa gồm Churu, Cil và K’Ho, xã Đơn Dương luôn đặc biệt coi trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức thành viên cũng chú trọng tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc tôn giáo, cũng như người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia tích cực vào các phong trào tại địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đơn Dương đã chú trọng thực hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương, chính sách mới sau sáp nhập đơn vị hành chính. Hoạt động góp phần giúp người dân ổn định tư tưởng, tin tưởng vào đường lối của Đảng. Đồng thời, công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc cũng được Nhân dân trong xã hưởng ứng tích cực, góp phần bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc trong thời đại mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đơn Dương Nguyễn Văn Vinh, trong bối cảnh toàn xã đang chuyển đổi mạnh mẽ mô hình chính quyền và hướng tới đại hội đảng các cấp, MTTQ Việt Nam xã Đơn Dương xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chú trọng tăng cường lắng nghe, đối thoại và kịp thời phản hồi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời làm tốt hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng. Từ đó, tiếp tục làm cầu nối vững chắc trong mối quan hệ máu thịt “Đảng vì dân, dân tin Đảng”.