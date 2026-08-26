Thời sự Đơn Dương đối thoại với Nhân dân để giải quyết khó khăn UBND xã Đơn Dương vừa tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền địa phương với Nhân dân năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Người dân tham gia phát biểu ý kiến

Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở

Sau khi thực hiện sáp nhập thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn và xã Tu Tra thành xã Đơn Dương mới, không gian phát triển của địa phương được mở rộng đáng kể với diện tích tự nhiên 127,8 km2 và quy mô dân số trên 47.000 người.

Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng đi vào nền nếp, bảo đảm tính liên tục và không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Sự đồng thuận của Nhân dân chính là động lực quan trọng để xã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hùng Dũng - Chủ tịch UBND xã Đơn Dương nhấn mạnh: “Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của chính quyền trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Đồng thời, là diễn đàn để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo UBND xã mong muốn trực tiếp lắng nghe những ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Người dân tham gia phát biểu ý kiến

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Tại hội nghị, đại diện UBND xã đã báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực trạng giao thông nông thôn và công tác bảo vệ môi trường 8 tháng đầu năm 2026.

Mạng lưới giao thông trên địa bàn xã hiện có trên 395 km. Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, nhiều tuyến đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Riêng trong năm 2026, tổng kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ các nguồn vốn trên địa bàn xã đạt khoảng 286 tỷ đồng với nhiều dự án trọng điểm đang và chuẩn bị triển khai.

Về công tác bảo vệ môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 615 tấn/tháng, trong đó tỷ lệ thu gom, xử lý đạt khoảng 97%. Nhiều mô hình hay như phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch - đẹp” hay mô hình “Đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật lấy quà tặng” của Hội Nông dân xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, đại diện người dân các thôn đã tích cực tham gia phát biểu, tập trung phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc. Các ý kiến xoay quanh tình trạng ngập nước trên quốc lộ 27 trong mùa mưa; kiến nghị bổ sung hệ thống thoát nước trên các tuyến đường bê tông nông thôn để tránh tràn nước vào nhà dân; công tác kiểm tra, giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi bò sữa quy mô lớn. Bên cạnh đó, người dân cũng phản ánh những vướng mắc trong việc di dời chuồng trại gia súc khỏi khu dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số do thiếu quỹ đất, cũng như đề nghị có giải pháp thu gom, xử lý rác thải xây dựng đổ bừa bãi tại các nơi công cộng…

Chủ tịch UBND xã Đơn Dương đã trực tiếp giải trình và tiếp thu các kiến nghị tại hội nghị. Đồng thời, chỉ đạo đại diện các phòng, ban thuộc UBND xã Đơn Dương trao đổi, làm rõ từng nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, lãnh đạo xã đã tiếp thu và giao các bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất. Những kiến nghị vượt thẩm quyền đã được ghi nhận đầy đủ để tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết và phản hồi bằng văn bản cho Nhân dân theo đúng thời gian quy định.