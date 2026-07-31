Nông nghiệp - Nông thôn Đơn Dương hướng tới đô thị xanh, kinh tế hiện đại Quy hoạch mới xã Đơn Dương được kỳ vọng tạo nền tảng để địa phương tổ chức lại không gian phát triển sau sáp nhập, khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp công nghệ cao và từng bước hình thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ ở khu vực phía Đông Bắc tỉnh Lâm Đồng.

Một góc xã Đơn Dương từ trên cao

Giữ “lõi xanh” nông nghiệp

Theo quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, xã Đơn Dương sẽ phát triển theo mô hình “đô thị nén - xanh”, trong đó tập trung đô thị hóa có kiểm soát tại khu vực trung tâm Thạnh Mỹ; bảo vệ không gian sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái tại Đạ Ròn, Tu Tra.

Ba tiểu vùng được tổ chức thành một cấu trúc thống nhất thông qua hành lang sông Đa Nhim và Quốc lộ 27. Đây không chỉ là trục giao thông chính mà còn được xác định là hành lang kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ, dân cư và các không gian sinh thái của toàn xã.



Bản đồ quy hoạch xã Đơn Dương mới

Khu vực Thạnh Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa - xã hội, được định hướng từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại III miền núi trong giai đoạn quy hoạch.

Còn Đạ Ròn và Tu Tra được ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa, chế biến nông sản, du lịch sinh thái và các mô hình kinh tế gắn với cảnh quan nông thôn.

Định hướng phát triển kinh tế của xã tập trung nâng cao giá trị gia tăng thay vì mở rộng sản xuất đơn thuần. Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột nhưng phải chuyển mạnh sang sản xuất hiện đại, liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản.

Cùng với đó là mở rộng không gian thương mại - dịch vụ và du lịch, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đến năm 2030 đạt khoảng 10 - 11%.



Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột kinh tế xã Đơn Dương

Hệ thống đất đai được tổ chức theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp nhu cầu phát triển và yêu cầu bảo vệ môi trường. Hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất thải, điện, viễn thông và các công trình xã hội sẽ từng bước được đầu tư đồng bộ, hướng tới xây dựng Đơn Dương trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại - dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật của khu vực phía Đông Bắc tỉnh.

Địa phương cũng được định vị là đầu mối kết nối quan trọng trên trục Liên Khương - Đức Trọng - Đơn Dương - Khánh Hòa, mở thêm dư địa phát triển logistics, lưu thông hàng hóa và liên kết vùng.



Phó Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương Phạm Hữu Hải cho biết, quy hoạch không chỉ nhằm mở rộng không gian xây dựng mà quan trọng hơn là xác lập mô hình phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

“ Mỗi công trình, dự án và nguồn lực đầu tư phải được đặt trong tổng thể chung, không phát triển bằng mọi giá, không làm tổn hại đến vùng sản xuất nông nghiệp, cảnh quan và bản sắc văn hóa của địa phương. Phó Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương Phạm Hữu Hải

Quyết tâm hiện thực hóa quy hoạch

Từ quy hoạch chung, xã Đơn Dương đã phát động Phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng '2 con số' của tỉnh Lâm Đồng”.

Địa phương phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 9,06%; thu ngân sách nhà nước hoàn thành 100% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Đây được xác định là 3 chỉ tiêu có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và triển khai các công trình đầu tư.

Xã Đơn Dương là thủ phủ bò sữa của cả nước

Hưởng ứng đợt thi đua, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư cam kết cụ thể hóa các mục tiêu bằng những phần việc thiết thực; tập trung cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.



Chủ tịch UBND xã Đơn Dương Trần Hùng Dũng

Thách thức lớn nhất sau khi công bố quy hoạch là tổ chức thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng quy hoạch chậm đi vào cuộc sống. Vì vậy, địa phương sẽ công khai các định hướng sử dụng đất, danh mục ưu tiên đầu tư và lộ trình triển khai từng khu vực; tăng cường kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, không để phát sinh các công trình trái phép hoặc đầu tư manh mún.

“ Quy hoạch đã xác định rõ hướng đi nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào tinh thần hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đơn Dương sẽ lấy tiến độ công việc, hiệu quả đầu tư và sự hài lòng của người dân làm thước đo, quyết tâm biến tiềm năng quy hoạch thành những kết quả phát triển cụ thể. Chủ tịch UBND xã Đơn Dương Trần Hùng Dũng

Xã Đơn Dương định hướng phát triển kinh tế theo hướng nâng cao giá trị

Với không gian phát triển được tổ chức lại trên nền tảng liên kết 3 tiểu vùng, Đơn Dương đang đứng trước cơ hội hình thành một đô thị miền núi hiện đại nhưng vẫn giữ được “lõi xanh” nông nghiệp. Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 vì thế không chỉ là bản định hướng về không gian, mà còn là cam kết phát triển dài hạn của địa phương sau sáp nhập.