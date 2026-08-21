Giáo dục - Đào tạo Đơn Dương kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 Từ ngày 19 đến 21/8, UBND xã Đơn Dương tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn về công tác chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027; đồng thời rà soát các điều kiện bàn giao phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại các nhà trường.

Đồng chí Dương Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm việc với các cơ sở giáo dục.

Tại các điểm đến, đoàn tập trung kiểm tra quy mô trường lớp, số lượng học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cùng các điều kiện an toàn trường học.

Song song đó, đoàn tiến hành rà soát kỹ lưỡng các loại hồ sơ, tài chính, tài sản, dữ liệu quản lý và những công việc đang thực hiện nhằm chủ động sẵn sàng cho công tác bàn giao khi có quyết định chính thức từ cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Trần Hùng Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, làm việc với các cơ sở giáo dục.

Qua kiểm tra, đoàn công tác kịp thời ghi nhận tinh thần chủ động của các nhà trường, nắm bắt những vướng mắc, đề xuất từ cơ sở để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã, làm việc với các cơ sở giáo dục.

Sự chuẩn bị chu đáo này là tiền đề quan trọng giúp các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đơn Dương sẵn sàng bước vào năm học mới 2026 - 2027 an toàn, hiệu quả, bảo đảm việc sắp xếp, sáp nhập các trường học diễn ra đúng lộ trình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.